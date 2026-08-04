אבי לרנר מפתיע: 'היפלא' - הסינגל החסידי שמזכיר מי באמת מנהל

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת משמעותית: הזמר והיוצר אבי לרנר משיק את הסינגל החדש 'היפלא' - יצירה חסידית שמשלבת בין קצב סוחף לבין מסר עמוק של אמונה שלמה. הסינגל, שמגיע לאחר שורת הצלחות של 'ותהי שמחה', 'היום הגדול' ו'שיר קטן' שהפכו ללהיטים עם השמעות רבות, מציע חוויית האזנה שונה - אנרגטית מחד, ומלאת תוכן רוחני מאידך.

בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים, 'היפלא' בוחר בכיוון של שמחה ואמונה טהורה. הטרק נבנה כיצירה שמזכירה למאזין שגם כשהדרך נראית בלתי אפשרית - אין דבר העומד בפני כוחו של הקב"ה. הקו המוזיקלי הקצבי והסוחף הופך את השיר למתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע איתמר שקדי, שצבר ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק. שקדי, שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר, הצליח להעניק ל'היפלא' מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. הקלידים, התיכנותים והסימפולים בוצעו גם הם בידיו של שקדי, שהוסיף לביצוע שכבות של עומק מוזיקלי.

את הגיטרות ביצע אריאל אהרון, שהעניק לסינגל את הטאץ' המיוחד שלו והוסיף נופך של חום ואותנטיות. המיקס והמאסטר בוצעו בידיו של עדי פרז, שידע להעניק ליצירה את האיזון המושלם בין כל האלמנטים המוזיקליים. העיצוב הגרפי של תמר נחמה משלים את החבילה ומעניק לסינגל מראה ויזואלי מושקע.

מילים ולחן שיוצאים מהלב

את המילים והלחן יצר אבי לרנר עצמו, על פי המקורות. לרנר, שהוכיח בעבר את יכולתו ליצור מוזיקה שמדברת אל קהל רחב, מצליח גם הפעם לשלב בין טקסט משמעותי לבין לחן קליט. המסר של השיר - שגם כשהדרך נראית בלתי אפשרית, הקב"ה יכול הכל - מתאים במיוחד לתקופה שבה אנו חיים.

הסינגל 'היפלא' מצטרף לשורה של יצירות מוצלחות שלרנר הוציא בשנה האחרונה. 'ותהי שמחה', 'היום הגדול' ו'שיר קטן' זכו כולם להצלחה ולהשמעות רבות, והפכו ללהיטים שמלווים את הקהל החרדי באירועים ובשמחות. ההצלחה של הסינגלים הקודמים מעידה על היכולת של לרנר ליצור מוזיקה שמחברת בין מסורת לבין עכשוויות.