עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע זריקת אנרגיה קיצית מרעננה: הזמר והיוצר קובי מירסקי משיק את הסינגל החדש 'הריקוד הזה', בו הוא מארח את הזמר והיוצר אברומי וינברג. הסינגל, שיוצא כחלק מפרויקט ה-EP המרענן של מירסקי, מביא איתו שילוב קולי מדויק וקצב סוחף שמכניס אנרגיות ישר ללב.

החיבור המוזיקלי בין השניים מעניק לסינגל אופי מיוחד - מירסקי, שכתב את המילים על פי דברי הבעל שם טוב הקדוש, משלב בין מסר רוחני עמוק לבין ביצוע עכשווי וקליט. אברומי וינברג, שנמצא בישורת האחרונה לקראת יציאת אלבומו החדש והאישי, מוסיף לשיר את הטאץ' המיוחד שלו ומעניק לו עומק נוסף.

מה שהופך את 'הריקוד הזה' לסינגל מיוחד במינו הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא מעביר - שמחה יומיומית והיכולת להתרומם מעל השגרה. "טפח מעל הקרקע", כפי שמתארים היוצרים את התחושה שהשיר מעניק, זוהי בדיוק האווירה שמחפשים בקיץ - קלילות, שמחה ותקווה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו אבי ריימי ויאיר בודנר, שיצרו מעטפת צלילית מודרנית ומלאת אנרגיה. השילוב בין הקצב הממכר, הטקסט הקליט והאווירה המרוממת הופך את הסינגל למתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת לאורך כל הקיץ.

קליפ מרהיב מחופי מיקונוס

להשלמת החוויה הקיצית, הסינגל מלווה בקליפ מרהיב שצולם כולו בחופים הקסומים של האי מיקונוס. הצילום בוצע בידיו של נחמן אלבר, שידע לתפוס את האווירה הקיצית והמרוממת של השיר. העריכה, שבוצעה על ידי דוידי נחשון ויוסי בנשימול, מעניקה לקליפ דינמיות ואנרגיה שמשלימה בצורה מושלמת את המוזיקה.

המילים הראפ נכתבו והולחנו בידיו של אחיקם נחמן שאער, שהוסיף לשיר שכבה נוספת של עכשוויות ומודרניות. השילוב בין המילים המסורתיות של הבעל שם טוב הקדוש לבין הראפ העכשווי יוצר איזון מעניין בין מסורת לחידוש.

עבור אברומי וינברג, שיתוף הפעולה עם מירסקי מגיע בתקופה פוריה במיוחד בקריירה שלו. כשהוא נמצא בישורת האחרונה לקראת יציאת אלבומו החדש והאישי, הסינגל 'הריקוד הזה' מהווה טעימה מהכיוון המוזיקלי שהוא מפתח - שילוב בין מסרים עמוקים לבין ביצוע מודרני וסוחף.

עם קצב ממכר, טקסט קליט ואווירה שמרימה 'טפח מעל הקרקע', מדובר בסינגל שצפוי ללווה אותנו חזק לאורך כל הקיץ. החיבור המוזיקלי בין מירסקי לוינברג, בשילוב עם ההפקה המוקפדת והקליפ המרהיב, הופך את 'הריקוד הזה' ללהיט קיץ אמיתי שמשלב בין שמחה לעומק, בין מודרניות למסורת.