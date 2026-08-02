עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: רון אהרן קרס, מוזיקאי שעבר מסע רוחני מרתק מעולם המוזיקה האלקטרונית לחסידות ברסלב, משחרר את 'הללוי-ה' - סינגל ראשון מתוך אלבומו החדש 'תיקון הכללי רגאיי ג'אם'. השיר, המבוסס על מילותיו של דוד המלך ממזמור קנ בספר תהילים, מציע שילוב נדיר בין טקסטים קודשים לבין המקצבים החמים של מוזיקת הרגאיי.

הסינגל 'הללוי-ה' מרכז בתוכו את האנרגיה החיובית של הפרויקט כולו - הודיה, אהבת הבורא והתעלות רוחנית. לצד קרס, שאחראי על הלחן, השירה וההפקה, שותפה נבחרת נגנים מוכשרת: דוד עדה בקלידים, שלום חסון בגיטרה, רני לורנץ בגיטרה בס, אביעד זיגדון בפרקשן ודוד לוריא על המיקס.

מסע בין עולמות מוזיקליים

סיפורו של רון אהרן קרס הוא מסע מרתק בין עולמות תרבותיים שונים. הוא גדל בבית חילוני ואינטנסיבי מבחינה מוזיקלית, החל לנגן כבר בגיל חמש על פסנתר, וכעבור שנים על אקורדיון במוזיקה קלאסית. בנעוריו נחשף לז'אנרים נוספים - ג'אז, בלוז ואף מוזיקה אלקטרונית.

התפנית הגדולה בחייו הגיעה לקראת גיל 30. לאחר חיפושים רוחניים בהודו ובארץ, חווה גילוי אמוני עמוק. 'גיליתי שיש בורא לעולם, וזה היה בשבילי מפתיע מאוד', מסר קרס. לאחר תקופה קצרה בישיבה ליטאית, מצא את מקומו המדויק דווקא בחסידות ברסלב, בזכות משפט אחד ששינה את תפיסתו: 'מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד'.

'כל היהדות שחוויתי עד אז הרגישה לי כבדה. כשראיתי את הדרך של רבי נחמן מברסלב, נפתח לי קשר חדש, מחיה ומשמח עם ה' יתברך', הבהיר המוזיקאי.

13 שנים אחרי - גרסה חדשה לתיקון הכללי

החיבור בין השמחה הברסלבית לקצב הרגאיי היה כמעט מתבקש. לפני 13 שנים הוציא קרס לראשונה את 'התיקון הכללי ברגאיי' - עשרת מזמורי התהילים שתיקן רבי נחמן מברסלב, עטופים בסגנון רגאיי רוטס קלאסי. הרעיון נולד במקור כדרך אישית לזכור את המילים בעל פה, והתוצאה הייתה סיפור הצלחה שעבר בעיקר מפה לאוזן.

כעת, בדיוק 13 שנים אחרי צאת הפרויקט, חוזר קרס אל אותם הניגונים האהובים - הפעם כשהוא עוטף אותם בעיבודים חדשים לחלוטין. הגרסה הנוכחית לוקחת את עשרת מזמורי התהילים למחוזות אקוסטיים ועמוקים יותר.

'הפעם הורדנו לחלוטין את מערכת התופים המסורתית', הסביר קרס. 'במקומה, כלי ההקשה (פרקשן) מובילים את הקצב, ושילבנו נגיעות והשראות מסגנונות מוזיקליים נוספים. בהתחלה חשבתי להוציא עיבוד חדש בסגנון רגאיי אבל אקוסטי לגמרי, ועם ההקלטות והעבודה עם השיר הראשון, יצא משהו אחר. זה סגנון מיוחד שקשה להגדיר אותו רק כרגאיי, אבל הוא עשה לי כל כך טוב על הלב שהחלטתי להקליט אלבום שלם'.

הפרויקט החדש משקף את המסע האישי של קרס - מוזיקאי שמצא דרך לשלב בין הרקע המוזיקלי העשיר שלו לבין הדרך הרוחנית שבחר. השילוב בין מזמורי התהילים לבין הסאונד הרגאיי האקוסטי יוצר חוויית האזנה ייחודית שמחברת בין שמחה לקדושה, בין מסורת לחידוש.