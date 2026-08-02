עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע זריקת אנרגיה מרעננת: הזמר ישראל אבר משיק את סינגל-הקליפ החדש שלו, 'מצהלות' - יצירה קצבית ומלאת חיות שמבטיחה להפוך כל מקום לרחבת ריקודים. הסינגל, שמשלב הפקה מוזיקלית מקצועית עם קליפ מושקע ומקורי, מציע חוויית האזנה שונה מהמקובל - אנרגטית, סוחפת ומלאת נוכחות.

בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים או מסרים עמוקים, 'מצהלות' בוחר בכיוון שמחה טהורה. הטרק נבנה כיצירה שמתפרצת באנרגיה ישירות אל הרחבה, עם קצב סוחף ואווירה מחשמלת שמושכת את המאזין פנימה. הקו המוזיקלי המודרני והאנרגיה הגבוהה הופכים את השיר למתאים במיוחד לאירועים, חתונות והאזנה חוזרת.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע איתמר שקדי, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. שקדי, שצבר ניסיון רב בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, יצר סאונד שמשלב בין אלמנטים אלקטרוניים עדכניים לבין נגישות מוזיקלית שמתאימה לקהל הרחב. הקלידים, התיכנותים והסימפולים בוצעו גם הם בידיו של שקדי, שהוסיף לביצוע שכבות של עומק מוזיקלי.

את הלחן יצר נתנאל לייפר, שידע להעניק ליצירה את הקצב והאנרגיה המתאימים לאופי המוזיקלי העוצמתי. הבס והתופים בוצעו בידיו של עדי דיזי, שהעניק לסינגל את הבסיס הקצבי החזק והסוחף. הגיטרות נוגנו על ידי פט אברהם ויהודה הסקין, שהוסיפו לביצוע את הטאץ' המיוחד של כלי המיתר.

קליפ מושקע עם לוקיישנים מקוריים

את הקליפ צילם נחמן אלבר, שבחר בגישה יצירתית ומקורית לביצוע הויזואלי. הקליפ מציג את אבר בלוקיישנים שונים ומפתיעים - מנסיעה באוטובוס ועד סצנות מפתיעות שמעבירות את האנרגיה הייחודית של השיר. הצילום והעריכה מעניקים לקליפ אווירה דינמית שמשלימה את הקצב המוזיקלי ומעצימה את החוויה.

את הפקת הקליפ ביצעו בני רזל ויעוץ יומי אדלר, שדאגו לכל הפרטים הטכניים והאומנותיים. העריכה הופקדה בידיו של הרשי עסגל, שיצר מונטאז' מהיר וסוחף שמתאים לאופי האנרגטי של השיר. עיצוב העטיפה בוצע על ידי חסידים, שיצר עיצוב ויזואלי שמושך את העין ומעביר את המסר של שמחה ואנרגיה.

הסינגל 'מצהלות' מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמשיקים זמרים חסידיים בתקופה האחרונה, כשכל אחד מהם מציע גישה שונה ומקורית לעולם המוזיקה. בעוד שחלק מהזמרים בוחרים במסרים עמוקים ובלדות מרגשות, אבר בחר בדרך של שמחה טהורה ואנרגיה גבוהה - ובכך מעניק לקהל חוויה מוזיקלית שונה לחלוטין.

הסינגל-קליפ זמין כעת לצפייה והאזנה בכל הפלטפורמות המוזיקליות, ומבטיח להפוך ללהיט בעונת החתונות והאירועים הקרובה. עם ההפקה המוזיקלית המקצועית, הקליפ המושקע והאנרגיה הסוחפת, 'מצהל' מציע חוויה מוזיקלית שמתאימה הן לרחבה והן להאזנה אישית.