הזמר אברומי וינברג שובר שתיקה ומוציא סינגל באווירת הימים אותו הוא מקדיש להשבת החטופים במהרה. בשיר החדש מתארח הראפר Issac The 2nd - יצחק מאראצ'ה, שכתב את המילים באנגלית, על הלחן דוד פרהיי והעיבוד וההפקה המוזיקלית של עדי פרז (סינגלים וקליפים)
ספישל החנוכה המיוחד של 'כיכר השבת' לכל המשפחה בהגשת ארי גוטהלף | האורחים: המוזיקאי אריק דביר, הזמר רולי דיקמן והזמר היוצר אברומי וינברג | מי גילה כישרון ציור, למה אריק דביר שר על המבורגר ומה הקשר של הגולם מפראג לשלמה קרליבך? • צפו - ושחקו עם המשפחה במשחקים המאתגרים (משחקי הנס)