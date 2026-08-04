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עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע תוספת מרעננת במיוחד: אהרן רזאל, הזמר והיוצר הוותיק, משיק את הסינגל החדש 'מעתה ועד עולם' בשיתוף פעולה מפתיע עם אביה שרמן, אחד הקולות הבולטים והמרעננים בדור החדש של המוזיקה היהודית. הדואט הקיצי, שיוצא כסינגל שלישי מתוך אלבומו ה-15 של רזאל, מציע שילוב ייחודי של אנרגיה צעירה ועומק מוזיקלי מנוסה.

השיר, שנכתב והולחן על ידי רזאל בהפקה משותפת עם אבי טל, מעביר מסר אופטימי ומאחד של שמחה, אמונה וביטחון בה'. כפי שמסביר רזאל: "את הפזמון כתבתי לפני שנים רבות, אך במשך זמן רב הייתי תקוע עם פזמון ללא בית. רק כשהתיישבתי ליד הפסנתר יחד עם אביה והמפיק אבי טל, נולד החיבור המרענן". המסר של השיר מתאים לכל מי שיוצא לדרך, למסע או למשימה - תזכורת שה' איתנו בכל צעד. קשר שנולד באזעקה הסיפור מאחורי הדואט מרתק במיוחד. הקשר בין רזאל לשרמן נולד לפני כשנתיים בנסיבות בלתי צפויות. השניים הוזמנו להופיע יחד בדרום הארץ, ערכו חזרות והתכוננו לעלות לבמה, אך רגע לפני ההופעה נשמעה אזעקה והאירוע בוטל. למרות האכזבה, הקשר האישי והמוזיקלי בין השניים לא רק נשאר אלא אף העמיק, והוביל כעת לשיתוף הפעולה הנוכחי. חיים ישראל משיק 'בן של מלך העולם' - סינגל קיץ אנרגטי ומלא אמונה כיכר השבת | 15:29 "זכות עצומה נפלה בחלקי שאהרן, מוזיקאי אגדי ופורץ דרך שגדלתי עליו, הזמין אותי להקליט איתו דואט", מסר שרמן. "אני מקווה שהמסר של השיר יגיע ויחזק את עם ישראל בביטחון ואמונה". השילוב בין רזאל הוותיק והאהוב לבין שרמן, מהקולות הבולטים בדור החדש, יוצר שיר מקפיץ וסוחף שמלא באנרגיה ועוצמה.

- יצירה בAI: שי ברק | צילום: יצירה בAI: שי ברק 10 10 0:00 / 3:22

אלבום 15 בדרך

'מעתה ועד עולם' הוא הסינגל השלישי מתוך אלבומו החדש של רזאל, שצפוי לצאת לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה. הדואט הנוכחי מצטרף לשיתופי פעולה מוצלחים קודמים שיצאו ביתיים: סינגל 'ועשו לי מקדש' עם הרב שלמה כ"ץ, ו'השמחה האמיתית' עם עדי רן. רזאל, שחוגג השנה 30 שנות יצירה מוזיקלית, ממשיך להוכיח את יכולתו ליצור שיתופי פעולה מרעננים עם דור חדש של אמנים.

גם אלבום הבכורה של אביה שרמן, שגויס בהצלחה בפרויקט 'הדסטארט', צפוי לראות אור במהלך השנה הקרובה. ההפקה המוזיקלית של 'מעתה ועד עולם' בוצעה על ידי אהרן רזאל ואבי טל, שיצרו יחד עיבוד מודרני ונגיש שמשלב בין אלמנטים מסורתיים לבין סאונד עכשווי. השיר מכוון ישר לרחבת הריקודים, אך גם מתאים להאזנה אישית ומרוממת.

סבא אהרן ( צילום: באדיבות המצלם )

הסינגל החדש מצטרף לשורה של סינגלים קיציים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, אך הוא בולט בשילוב הייחודי בין דורות ובמסר המחזק של אמונה וביטחון. רזאל, שהוכיח לאורך השנים את יכולתו ליצור ניגונים שנשארים בלב, מעניק גם הפעם יצירה שצפויה ללוות את הקהל הרחב בשמחות ובאירועים.