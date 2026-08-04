יניב מדר משיק סינגל חדש: 'אמונה למרחקים' - הקצב שיסחוף אתכם

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עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת: הזמר והיוצר יניב מדר משחרר סינגל חדש בשם 'אמונה למרחקים' - יצירה קצבית וסוחפת שמשלבת מסר עמוק של אמונה וביטחון עם הפקה מוזיקלית עכשווית ומלאת אנרגיה. הסינגל, שנכתב והולחן על ידי אלירן אביטל וחגי אוזן, מציע חוויית האזנה שונה - שילוב של קצב ממכר עם תוכן רוחני שנוגע ישירות ללב.

בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים, 'אמונה למרחקים' בוחר בכיוון אנרגטי וחיובי. השיר מעביר מסר ברור ועוצמתי: הכוח להמשיך גם ברגעי קושי מתוך אמונה שלמה שהכול מאת הבורא. המילים מזכירות שההשגחה העליונה מלווה כל צעד ושעל, ושכל תפילה פותחת שערים חדשים של ברכה ותקווה. הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אלירן אביטל, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. אביטל, שחתום גם על הלחן יחד עם חגי אוזן, יצר סאונד עכשווי שמשלב בין אלמנטים אלקטרוניים לבין נגישות מוזיקלית המתאימה לקהל הרחב. הקלידים, התיכנותים והסימפולים בוצעו גם הם בידיו, והוא אחראי גם על המיקס והמאסטרינג - תהליך שמעיד על מקצועיות ודיוק מוזיקלי. חיים ישראל משיק 'בן של מלך העולם' - סינגל קיץ אנרגטי ומלא אמונה כיכר השבת | 15:29 רזאל ושרמן בדואט מרענן: 'מעתה ועד עולם' מלך הלפגוט | 15:44 הסינגל מתאפיין בהפקה עשירה ומורכבת: אבי אבידני על התופים מעניק לשיר את הקצב הסוחף, אבי יפרח על הבס מוסיף עומק ותחושת גרוב, ועומרי זליג על הגיטרות - הן בליווי והן בסולו - מעניק לשיר את הצבע המיוחד שלו. אור חיים כהן מוסיף קלידים אתניים שמעניקים למוזיקה ניחוח מזרחי, מאיר משעלי על הכינור הסולו מעניק רגש ועומק, וחזי יעקב על הדרבוקה וכלי ההקשה משלים את התמונה המוזיקלית.

מסר של אמונה וביטחון

מה שהופך את 'אמונה למרחקים' לסינגל מיוחד במינו הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא מעביר. השיר מזכיר שגם ברגעים המאתגרים ביותר, כשהדרך נראית קשה והמרחק ארוך, האמונה היא הכוח שמאפשר לנו להמשיך. ההשגחה העליונה מלווה אותנו בכל צעד, וכל תפילה שאנו מעלים פותחת שערים חדשים של ברכה.

הסינגל מצטרף לשורה של סינגלים קיציים שמשלבים בין מסר רוחני לבין הפקה מוזיקלית עכשווית. בדומה לסינגלים אחרים שיצאו לאחרונה, גם 'אמונה למרחקים' בוחר בכיוון של שמחה ואופטימיות, תוך שמירה על מסר עמוק של אמונה וביטחון בבורא עולם.

השילוב בין הקצב הסוחף, המילים המחזקות וההפקה המקצועית הופך את 'אמונה למרחקים' לסינגל מתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת. יניב מדר ממשיך במסורת שלו לשלב בין מסר של אמונה, ביצוע מרגש והפקה מוזיקלית איכותית - שילוב שהופך כל סינגל שלו לחוויה מוזיקלית ורוחנית כאחד.