עולם המוזיקה החסידית והחרדית מקבל בימים אלו פרויקט בקנה מידה שלא נראה כמותו: ארגון 'אנחנו וצאצאינו' משיק את "מרוץ הברכה" - יוזמה מוזיקלית-לימודית חסרת תקדים המוקדשת לעילוי נשמת רבי אהרן בן רבי דוד לפידות זצ"ל. המיזם, שמשלב בין שינון מסכת ברכות לבין חוויה מוזיקלית סוחפת, גייס את מיטב הזמרים והאמנים בז'אנר לפרויקט אחד מרהיב.

כדי להפוך את לימוד הגמרא לחוויה בלתי נשכחת, הפיקו יוצרי הפרויקט הפקה מוזיקלית ברמה אולפנית מקצועית, שמציעה ביצועים ווקאליים מרגשים של שמות שלא צריכים הצגה. רשימת האמנים המשתתפים כוללת את מוטי ויזל, מנדי ווייס, אברימי לונגר, ברוך ויזל, שמוליק גפנר, יצחק בן ארזה, שמוליק ווינרייך, ישי שלר והמוזיקאי דור אסרף - קבוצה שמייצגת את כל הקשת של המוזיקה החסידית והחרדית.

שלוש הברות, חוויה אחת

אחד ההיבטים הייחודיים של הפרויקט הוא ההתאמה לכל קהלי היעד במגזר החרדי. כל השירים מוגשים בשלוש הברות שונות - חסידי, ליטאי ועדות המזרח - כך שכל משפחה יכולה למצוא את הנוסח המתאים לה. רמת הגימור האולפנית המרהיבה גורמת לילדים פשוט לנגן, לשיר ולזכור את הגמרא בעל פה, תוך שמירה על העומק התורני והאותנטיות של הלימוד.

את חיבור השירים למשניות ביצע רבי שבח שווארץ, שהצליח ליצור קשר טבעי בין המילים התורניות לבין המנגינות הקליטות. העיבוד המוזיקלי נעשה בידי שמוליק ווינרייך, שגם משתתף כאחד הזמרים המרכזיים בפרויקט. הגיטרות בוצעו על ידי אבי סינגולדה, וכלי הנשיפה על ידי דור אסרף, שגם הוא חלק מצוות הזמרים.

סיום בין הזמנים עם פרסים בעשרות אלפים

המיזם מציע לילדים ולמשפחות דרך מרעננת לסיים את בין הזמנים - עם מסכת ברכות ביד, ביצועי ענק של טובי האמנים, ופרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. החלק המפתיע ביותר: ההצטרפות למרוץ הברכה היא ללא עלות כלל. הארגון מאפשר לכל משפחה להיות חלק מהחוויה המוזיקלית-לימודית הזו, תוך יצירת קשר עמוק יותר ללימוד התורה.

הפרויקט משקף מגמה הולכת וגוברת בעולם החרדי - שילוב בין לימוד תורה מסורתי לבין כלים עכשוויים שמושכים את תשומת הלב של הדור הצעיר. כאשר גדולי הזמר מתאחדים למען מטרה אחת - חיזוק לימוד הגמרא - התוצאה היא יצירה שמשלבת בין איכות מוזיקלית גבוהה לבין תוכן תורני עמוק. העטיפה הגרפית של הפרויקט בוצעה על ידי אוליגרף, והיא משלימה את החוויה הוויזואלית והמוזיקלית.

יצוין כי בתקופה האחרונה עולם המוזיקה החסידית חווה תקופת פריחה מיוחדת, עם שיתופי פעולה בין דורות ופרויקטים משפחתיים מרגשים. "מרוץ הברכה" מצטרף לשורה של יוזמות שמוכיחות שאפשר לשלב בין מסורת לבין חדשנות, ולהעניק ללימוד התורה פנים חדשות ומרעננות.