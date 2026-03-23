כיכר השבת

אביה שרמן בסינגל קליפ עוצמתי: "ציון"

הזמר והיוצר אביה שרמן בסינגל קליפ חדש ומרגש בו הוא מבצע מחדש את שירו של אמיר דדון - "זכרתי לך חסד נעורייך". ההפקה המוזיקלית של אפי שיינר (סינגלים וקליפים)

בזמן שהוא במילואים בעזה, הזמר והיוצר אביה שרמן ממשיך להעניק הפתעות מוזיקליות ומשחרר כעת את-'ציון', סינגל קליפ מרגש באווירת פסח והמלחמה. מילות השיר לקוחות מתוך נבואתו של ירמיהו לעם ישראל, מהפסוק: "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר…", עם הלחן הקסום של אמיר דדון.

השיר הוא גרסת כיסוי לשיר ''זכרתי לך חסד'', שיצא ב-2010 במסגרת אלבום הבכורה של אמיר דדון יחד עם תוספת קטנה של אביה לשיר, עם המילה ''צִיּוֹן''.

אביה שרמן: "הלחן הזה מלווה אותי כבר ארבע שנים. הכרתי אותו לראשונה כשחתן וכלה מהממים ביקשו ממני לשיר אותו בחופתם, וברגע ששמעתי את הלחן הנסתר והמופלא של אמיר דדון, התאהבתי.

אחרי שקיבלתי את ברכת הדרך מאמיר, ידעתי שהגיע הזמן להוציא אותו לעולם, אבל עם תוספת אחת קטנה שבוערת בי-המילה "צִיּוֹן". בתקופה הזו, כשאני מוצא את עצמי עובר תוך רגע מחופה מרגשת של זוג שמקים בית בישראל, אל תוך גיא צלמוות בעזה, להילחם על הבית של כולנו-הכל מתחבר לי. אנחנו נלחמים בעזה ולירושלים פנינו, לציון! נלחמים על הזכות ללכת אחרי ה' גם במדבר האין סופי הזה, ב'ארץ לא זרועה'. לפעמים הלב שוכח על מה הוא נלחם, וציון מבקשת שלא נשכח אותה.

בתפילה שהשיר הזה ירפא לבבות שבורים, ויתן לנו אוויר וכוח עד בניית המקדש. לא פחות".

קרדיטים:

מילים: ירמיהו, פרק ב', פסוק ב'

לחן: אמיר דדון

עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר

