איציק סנדרוי בסינגל קליפ חדש: "תנו לי אוויר"

איציק סנדרוי: "יש לילות שאני לא נרדם. הקולות של הנערים האלו, הנשמות המתוקות שאני פוגש יום-יום, פשוט לא מניחים לי.

היצירה הזו היא לא רק שיר – היא זעקה לאמת. היא הסיפור של נער שעובר דרך כאב גדול, דרך מסגרות שלא תמיד הבינו, עד לרגע שבו הוא מגלה את הטוב שבתוכו ופורץ קדימה.

אלו ה"מנותקים" לכאורה, שהיום הם הראשונים להשליך את עצמם לכבשן האש עבור עם ישראל. כל מה שהם צריכים זה רגע אחד של חסד, של אמונה בצדקת הדרך שלהם.

כתבתי והלחנתי את זה עבורם, ועבורנו – ההורים והמחנכים. בואו נשנה את התודעה".

קרדיטים:

מילים: איציק סנדרוי, אפי שיינר

לחן: איציק סנדרוי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר

הפקה כללית וניהול אומנותי: חיים נחמן

מילים:

תנו לי קצת אוויר לנשימה

תנו לי קצת אור בנשמה

רוצה להרגיש את האור

לקחת אוויר ולא לעצור

תנו לי קצת אוויר לנשימה...

עברתי את כל התלאות

מכשולים ונפילות

עכשיו רוצה שוב לנשום

שוב לעלות להרים את הראש

אז, תנו לי קצת אוויר לנשימה

תנו לי קצת אוויר, תנו לי קצת אוויר

אני יכול לבד

עכשיו זה תורי

יש בי כוחות יש יכולות

שטמונות רק בי

אז תנו לי אוויר תנו לי לנשום

להתחבר לעצמי

אם רק אוכל להרגיש

את העוצמות שבתוכי

אז תנו לי קצת אוויר לנשימה...

תנו לי קצת אוויר לנשימה

תנו לי קצת אור בנשמה

עכשיו חוזר שוב לנשום

מחובר לעצמי מחובר אל הטוב

עד שאגלה

את האמת ואת האור

מבטיח לא להפסיק לחלום