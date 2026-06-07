אלעד אלדד בסינגל חדש: "תגיד תודה"

הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את "תגיד תודה" - סינגל חדש, קצבי וסוחף, שמביא מסר פשוט אך עוצמתי של אמונה, הכרת הטוב ושמחה בחלקנו.

השיר נולד מתוך רגע יומיומי שכולנו מכירים - לחץ, מרוץ בלתי פוסק ותחושה שהדברים לא מסתדרים כפי שתכננו. מתוך המקום הזה בחר אלעד לעצור לרגע, להסתכל אחרת, ולהזכיר שכל מה שיש לנו הוא מתנה, ושגם האתגרים הם חלק מהדרך.

עם מילים מחזקות, אנרגיה חיובית ואווירה קיצית ומרימה, "תגיד תודה" מבקש להזכיר לכולנו לעצור לרגע, לנשום, ולהודות על הטוב שסביבנו.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלעד אלדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: ראובן חיון