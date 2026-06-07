יוני Z חוזר עם סינגל קיצי חדש: "גאולה"

לפעמים הרעיון הנכון מגיע בדיוק בזמן הנכון. יוני Z, הזמר והמלחין שהפך לאחד הקולות המרגשים ביותר בסצנת המוזיקה הדתית, מוציא עכשיו לרגל הקיץ את הסינגל החדש שלו "גאולה" - שיר שלא היה אמור להיוולד עכשיו, אבל פשוט לא יכול היה לחכות.

"ישבתי באולפן והרעיון התחיל לבנות את עצמו בראש שלי," מספר יוני. "עשיתי דמו של 30 שניות והבנתי שאני חייב להוציא את זה לתחילת הקיץ." מה שהתחיל כניצוץ הפך תוך שבוע אחד בלבד - מקונספט ועד מוצר מוגמר - לאחד השירים המלהיבים שיצר עד כה.

"גאולה" עוסק בגאולה כמושג רב-פנים: לא רק הגאולה הסופית של כלל ישראל, אלא הגאולה הפרטית שכל אדם נושא בלבבו. יש מי שמתפלל על שידוך, יש מי שמצפה לבשורה של ילדים, ויש מי שמבקש ישועה בפרנסה. המילים בשיר בנויות בשני שכבות: מי שמאזין ברמה הקולקטיבית ישמע שיר על הגאולה הלאומית, ומי שמקשיב מהלב ימצא שם את הסיפור האישי שלו עצמו.

"זה גם מה שקרה לי ב-18 החודשים האחרונים," מוסיף יוני בגלוי. "עברתי מלהיות רווק נצחי לנשוי עם תינוקת ברוך השם, לפני כמה שבועות. הגאולה הפרטית שלי היא גם כאן, בתוך השיר."

מבחינה מוזיקלית, יוני Z ממשיך את דרכו האופיינית - שאיבת השראה מעולמות מוזיקליים מגוונים, אפריקאים והודיים, ושילובם בתוך עולם תוכן יהודי אותנטי. הפקת השיר נוצרה בשיתוף פעולה עם יואל ווייס, המפיק המוכשר שטיפס במהירות לפסגת התעשייה. "יואל הוא גאון פופ מוזיקלי," אומר יוני, "ויש לנו עוד הרבה שירים משותפים בדרך."

בשיר מופיע גם עזי, ראפר ממוצא מלאי, בחלק ראפ שיצר רגע מיוחד: "רצינו ראפ שהוא לא גוי'ש - משהו יותר אופטימי ובהיר. עזי הביא בדיוק את הצבע שחיפשנו."

"גאולה" הוא הסינגל הראשון שיוני מוציא בקיץ הזה, במיוחד לקהל האמריקאי שאוהב ומעריך את הז'אנר הזה. בחלק השני של הקיץ מבטיח יוני מוזיקה עם נוכחות עברית בולטת יותר.

קרדיטים:

מילים ולחן: יוני Z

עיבוד: יואל ווייס, יוני Z