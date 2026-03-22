כיכר השבת

פרחי ניו יורק מחכים למשיח עם סינגל קליפ חדש: "משיח בן דוד"

מקהלת הילדים של המלחין והיוצר איצי באלד - "פרחי ניו יורק" בסינגל קליפ חדש וקצבי במיוחד בלחנו - "משיח בן דוד". ההפקה המוזיקלית של באלד ויואל וייס (סינגלים וקליפים)

(צילום: שמואל באלד וארי לוי)

ניכר שאנו חיים בזמנים הרי גורל! אנו עומדים ממש על מפתן בואו של משיח בן דוד. הבה נצפה לרגע הזה מתוך שמחה והודיה.

הפטרת שבת הגדול נחתמת באחד הפסוקים האחרונים של הנביא מלאכי, המבשר על כך שהשם ישלח את אליהו הנביא לפני בוא "יום ה' הגדול והנורא" – רמז ברור לביאת המשיח, גואלם של ישראל. (יש מי שאף שסוברים כי מפסוק זה שואבת "שבת הגדול" את שמה). הקשר המובהק לחג הפסח נעוץ במסורת חז"ל לפיה "בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל" (ראו לבוש דף תל').

קרדיטים:

הפקה: איצי באלד

ניצוח על המקהלה: איצי באלד

לחן: איצי באלד

הפקה מוזיקלית ועיבודים: יואל וייס, איצי באלד

סולנים:

פרץ ברטרם

ישראל מאיר קורמן

אלעזר מת'

יהודה אופן

יהודה סימסוביץ

אהרן סקולניק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר