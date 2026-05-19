כיכר השבת

יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקהלת 'מלכות' בסינגל חדש: "שישו ושמחו"

הזמרים יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקהלת 'מלכות' בסינגל חדש לכבוד חג מתן תורה - "שישו ושמחו". הלחן של המלחין מיכל אברלנדר ואילו ההפקה המוזיקלית של אברימי לונגר (סינגלים וקליפים)

בימים אלו של שלושת ימי הגבלה, בהם עם ישראל מתכונן לחג השבועות וחג מתן תורתנו, המוזיקה החסידית מספקת את הפסקול המושלם. הזמרים יואלי קליין ומוטי גולדמן, יחד עם מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, מתאחדים בסינגל קצבי ותוסס במיוחד – "שישו ושמחו"

השיר נולד במקור לכבודה של שמחת הכנסת ספר תורה בבית משפחת באנדא, ויוצא כעת לקהל הרחב כדי לעורר את הלבבות לקבלת התורה מתוך שמחה וריקוד.

על הלחן והמילים חתום המלחין מיכל אברלנדר, כאשר על ההפקה, המיקס והעיבוד המוזיקלי המושקע הופקד אברימי לונגר.

קרדיטים:

לחן ומילים: מיכל אברלנדר

הפקה ועיבוד מוזיקלי: אברימי לונגר

שירה: יואלי קליין ומוטי גולדמן

מקהלה: מקהלת "מלכות" בניצוחו של פנחס ביכלר

יואלי קלייןמוטי גולדמןמיכל אברלנדר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר