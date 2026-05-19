בימים אלו של שלושת ימי הגבלה, בהם עם ישראל מתכונן לחג השבועות וחג מתן תורתנו, המוזיקה החסידית מספקת את הפסקול המושלם. הזמרים יואלי קליין ומוטי גולדמן, יחד עם מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, מתאחדים בסינגל קצבי ותוסס במיוחד – "שישו ושמחו"
השיר נולד במקור לכבודה של שמחת הכנסת ספר תורה בבית משפחת באנדא, ויוצא כעת לקהל הרחב כדי לעורר את הלבבות לקבלת התורה מתוך שמחה וריקוד.
על הלחן והמילים חתום המלחין מיכל אברלנדר, כאשר על ההפקה, המיקס והעיבוד המוזיקלי המושקע הופקד אברימי לונגר.
קרדיטים:
לחן ומילים: מיכל אברלנדר
הפקה ועיבוד מוזיקלי: אברימי לונגר
שירה: יואלי קליין ומוטי גולדמן
מקהלה: מקהלת "מלכות" בניצוחו של פנחס ביכלר
