כיכר השבת

מוטי שטיינמץ בסינגל ויז'ניצאי חדש: "אמת תורתנו"

הזמר החסידי האהוב מוטי שטיינמץ בסינגל חדש: "אמת תורתנו" לכבוד הכנסת ספר התורה של האדמו"ר מויז'ניץ בערב שבועות הבעל"ט. הלחן של יעקב יהודה דסקל, העיבוד של דייויד טויב (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: שלמה גרוס

לקראת היום הנשגב של מתן תורתנו, ובשיאם של ימי הכנה והתעלות, בחצר הקודש ויז'ניץ, נרגשים להגיש להיט ריקודים חדש וסוחף: "אמת תורתנו".

השיר המיוחד רואה אור לרגל מעמד קדוש ונשגב – הכנסת ספר התורה שיוכנס בערב חג השבועות ברוב פאר והדר אל היכל בית המדרש הגדול ויז'ניץ, על ידי האדמו"ר מויז'ניץ.

על הלחן אמון בעל המנגן והמלחין הויז'ניצאי הנודע, הרב יעקב יודא דסקל, שהפליא ליצור ניגון שכולו שמחה וכיסופים לתורה הקדושה.

הזמר מוטי שטיינמץ, מצליח בשירתו הייחודית לצייר את האושר הצרוף שבלימוד התורה ואת ההתרגשות המרטיטה של הרגע.

על העיבוד התוסס הופקד דיויד טויב, שהעניק ליצירה מעטפת מלאת אנרגיה, קצב ושמחה פורצת גבולות.

קרדיטים:

שירה: מוטי שטיינמץ

לחן: יעקב יודא דסקל

עיבוד ומקהלות: דיויד טויב

מוטי שטיינמץדייויד טויביעקב יהודה דסקל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר