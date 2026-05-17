מוטי שטיינמץ בסינגל ויז'ניצאי חדש: "אמת תורתנו"

לקראת היום הנשגב של מתן תורתנו, ובשיאם של ימי הכנה והתעלות, בחצר הקודש ויז'ניץ, נרגשים להגיש להיט ריקודים חדש וסוחף: "אמת תורתנו".
השיר המיוחד רואה אור לרגל מעמד קדוש ונשגב – הכנסת ספר התורה שיוכנס בערב חג השבועות ברוב פאר והדר אל היכל בית המדרש הגדול ויז'ניץ, על ידי האדמו"ר מויז'ניץ.
על הלחן אמון בעל המנגן והמלחין הויז'ניצאי הנודע, הרב יעקב יודא דסקל, שהפליא ליצור ניגון שכולו שמחה וכיסופים לתורה הקדושה.
הזמר מוטי שטיינמץ, מצליח בשירתו הייחודית לצייר את האושר הצרוף שבלימוד התורה ואת ההתרגשות המרטיטה של הרגע.
על העיבוד התוסס הופקד דיויד טויב, שהעניק ליצירה מעטפת מלאת אנרגיה, קצב ושמחה פורצת גבולות.
קרדיטים:
שירה: מוטי שטיינמץ
לחן: יעקב יודא דסקל
עיבוד ומקהלות: דיויד טויב
