כיכר השבת

לקראת שבועות, ארי רוזנפלד מחדש את הניגון העתיק: "והערב"

לקראת קבלת התורה: הזמר ארי רוזנפלד, מקהלת קאפלה, מקהלת ילדים נשמהלעך והמעבד המוזיקלי מוישי כהנא בחידוש לניגון העתיק: "והערב" (סינגלים וקליפים)

צילום: אסתי רוזנפלד

הזמר ארי רוזנפלד מגיש לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, חשיפה ראשונית ומרגשת לניגון העתיק "והערב נא" לחן המשלב עולמות של כיסופים והתעלות לתורה הקדושה,

הלחן העתיק והקדוש, המיוחס למגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע תלמיד הבעש"ט ומושר בדבקות רבה בחצר הקודש סלונים, מקבל כאן לבוש מיוחד במינו. כשהאדמו"ר מתולדות אהרן הלביש את המילים המרטיטות מברכת התורה.

בחסידות תולדות אהרן, הניגון הפך לחלק בלתי נפרד ממעמדי התורה והסיומים. רגע השיא נרשם בעיצומו של חג השבועות, אז הוא מושר לפני אמירת "אקדמות" ע"י "התינוקות של בית רבן העומדים לפני הרבי ומשוררים בערגה את הבקשה: "שנהיה כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך"

הביצוע הנוכחי זוכה לעיבוד מוזיקלי מושלם של מושי כהנא, המשלב את קולו המלטף של ארי רוזנפלד יחד עם ההרמוניה הקולית של מקהלת 'קאפלה' בעיבודו של נותי רוטמן ומתיקות הקולות של מקהלת הילדים נשמהלעך בניצוחו של מוטי ברגר.

קרדיטים

לחן: המגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע (ניגון סלונים - תולדות אהרן)

הלבשת המילים: האדמו"ר מתולדות אהרן

שירה: ארי רוזנפלד

עיבוד מוזיקלי: מוישי כהנא

עיבוד קולי: נותי רוטמן - מוטי ברגר

קולות: מקהלת קאפלה

מקהלת ילדים: נשמהלעך

