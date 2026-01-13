יוני Z בסינגל קצבי חדש: "השם אלוקיי"

הזמר והיוצר יוני Z משתף בגילוי לב יוצא דופן על התהליכים האישיים שעבר, אשר שימשו השראה ישירה לסינגל החדש שלו. השיר נכתב בעקבות התחושות שלו כמי שהיה רווק עד גיל 33 ורק לפני כשנה זכה להקים את ביתו.

המילים באנגלית בשיר מתארות תחושה קשה של תקיעות, מצב אותו מגדיר יוני כ"לופ" אינסופי שבו הדבר היחיד שנשמע הוא "הצרחות של השקט". מדובר באותם רגעים שבהם אדם מרגיש תקוע במקומו מבלי לשמוע שום בשורה חדשה, עד שהקב"ה מחליט שהמצב הזמני הזה מסתיים. בתוך שנה אחת בלבד, חייו של יוני השתנו מקצה לקצה, והשיר נולד מתוך התובנה העמוקה שהאדם לעולם אינו יודע מתי תגיע הישועה.

למרות העומק הרגשי וההתמודדות המתוארת במילים, בחר יוני להעניק לשיר מעטפת אנרגטית ותוססת. הוא מדגיש כי היה לו חשוב לא ליצור שיר עצוב או איטי, אלא יצירה מלאת עוצמה המביעה תקווה והודיה לבורא על כל מה שיש – ועל כל הטוב שעוד עתיד להגיע.

השיר נכתב על ידי יוני Z בשיתוף פעולה עם שרולי ליפישיטץ ועל העיבוד הוא עבד יחד עם המוזיקאי יואל וייס.

מילים ותרגום:

I was stuck in a loop, where the silence would scream

הייתי תקוע בלופ, במקום שבו השקט צורח,

Carrying shadows, losing sight of my dream.

סוחב צללים, מאבד קשר עם החלום שלי.

Then You dropped a beat, made the heavens align,

ואז הורדת ביט, ויישרת את השמיים,

Now my heart’s got a rhythm, and it’s shining divine

ועכשיו ללב שלי יש קצב, והוא זורח באור אלוקי.

פזמון:

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

I was stuck in a loop, where the silence would scream,

הייתי תקוע בלופ, במקום שבו השקט צורח,

Carrying shadows, losing sight of my dream.

סוחב צללים, מאבד קשר עם החלום שלי.

Then You dropped a beat, made the heavens align,

ואז הורדת ביט, ויישרת את השמיים,

Now my heart’s got a rhythm, and it’s shining divine.

ועכשיו ללב שלי יש קצב, והוא זורח באור אלוקי.

פזמון:

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

You gave me light through the dark in the fray,

נתת לי אור בתוך החושך והמהומה,

Turned my spark to a fire that won’t fade away.

הפכת את הניצוץ שלי לאש שלא תכבה.

Every pulse in my veins is a hymn to Your name,

כל פעימה בוורידים שלי היא מזמור לשמך,

Now I’m vibing forever, I’m never the same.

ועכשיו אני על אותו וייב לתמיד, אני כבר לא אותו אדם.

פזמון:

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

Hashem Elokai, You brighten my way,

השם אלוקיי, אתה מאיר לי את הדרך,

Shivati Shivati, my heart’s set ablaze,

שיוועתי שיוועתי, הלב שלי בוער,

Eleicha, I sing with a fire that stays,

אליך אני שר, באש שנשארת,

ותרפאני

I know that You’re my Father and you’ll never let me go

אני יודע שאתה אבא שלי, ולעולם לא תעזוב אותי