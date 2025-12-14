כיכר השבת
הפתעה לחנוכה: 30 אמנים בסינגל 'אולסטארס' חדש - "ריק"

לכבוד חנוכה, 30 זמרים ויוצרים מהמיטב של המוזיקה היהודית, התאספו לסינגל אולסטארס חדש מבית פרויקט המוזיקה הענק של "תודה לך השם" - "EMPTY" (סינגלים וקליפים)

30 אמנים. שיר אחד. סופגניות בלי הגבלה

תודה לך השם: "לפעמים אני מרגיש ריק, ולפעמים כולנו מרגישים כך. ברגעים האלה אני זועק: ה׳, בבקשה תאיר את הנשמה הבוערת שבי. האש שבתוכי לעולם לא יכולה לכבות, גם אם לא תמיד אני מרגיש אותה דולקת. ברגעים כאלה אני מביט במנורה, או נזכר באור הזוהר שלה, וזה מזכיר לי את האש הבלתי־נתפסת שה׳ מניח בתוך הנשמה של כל יהודי".

רשימת המשתתפים לפי סדר א' ב':

אברהם פריד, איזי, אוהד, אפיקו-מן, אלכס קלייר, אלי לוין, אלי סקייסט, אריה רובין, ג’ואי ניוקם, האח סוכי, היום השמיני, הרב גרינשפן, חיים גורי, ישראל פורטנוי, יעקב גלן, יהודה פינסקר, יוני Z, להקת ארלי שבת, לוי פלקוביץ, מאיר גרין, מואי, מוישי גיטר, מנדי ווארש, מקהלת הילדים 'תודה לך השם', משה אוסלנדר, משה סטורץ’, נוח סלומון, שרולי גרין, ר’ יעקב קליין, שלעפּינג נחת, שלוימי קאופמן.

