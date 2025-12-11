לאט לאט, בחריצות גדולה, דרך סינגל ועוד סינגל, הבמות הקטנות והקהל שפגש הפך הזמר והיוצר האמריקאי, שרולי גרין, לאחד השמות החמים במוזיקה היהודית. הוא ממלא אולמות ויש לו כבר קהל חזק ואוהב, שמלווה אותו משיר לשיר. הוא לא זמר בעל קול מרשים במיוחד, הוא יוצר מוזיקה פופית כמעט תמיד באידיש עם לחנים שלא תמיד ברור איפה ההתחלה והסוף שלהם. דרך אלבומו השלישי שיצא בימים אלו "נויז" - "רעש", ניסיתי להבין את התופעה המסקרנת הזו.
אלבום הבכורה של גרין, אחיינו של ליפא שמלצער, יצא לפני שנתיים במסגרת פרויקט המוזיקה הענק של "תודה לך השם". האלבום "כוח הישראלי" כלל את הלהיטים "נקודה טובה" ו"תקום", אך לא זכה להכרה רבה מידי ואז הגיע לפני כשנה האלבום השני שלו "איך" עם הלהיט הגדול שלו "קל מסתתר" וגם "בלילות" בו הוא מארח את מוטי ויזל, יואלי קליין ושייע גרוס.
באלבום זה כבר הציב גרין את סגנונו הכולל לרוב מילים באידיש עם הפקה אלקטרונית עדכנית. באלבום זה הוא גם יצר גרסה אלקטרונית חדשה ואנרגטית ללהיט של להקת "שוטי הנבואה" הישראלית - "אין אני". "קל מסתתר" הפך ללהיט גם בקרב בחורי הישיבות הישראליים, למרות שמדובר בשיר באידיש. הופתעתי לשמוע את בנייני האומה שר אותו במופע של גרין בסוכות האחרון. למרות ההצלחה שאי אפשר להתכחש אליה, מדובר בשיר שחוזר על עצמו, בלי חידוש מוזיקלי ייחודי, מה שמביא אותי להבנה שקשורה גם לאלבום החדש של גרין.
הוא לא מצליח כי הוא זמר גדול, ולא כי יש לו את השירים הכי יפים וטובים. גרין הוא זמר של וייב, אווירה. הוא יודע לעשות אווירה מלהיבה וסוחפת והקהל פשוט אוהב את זה.
האלבום החדש שלו מכיל 13 רצועות חדשות, 2 מהם בלבד עם מילים מהמקורות והשאר באידיש משולבת באנגלית וטיפה טיפה עברית. גרין כתב והלחין את כל השירים (מלבד בקיטשע אינני דובר אידיש בכלל אבל נעזרתי בג'ימיניי הנהדר של גוגל שעשה עבודה טובה ותרגם לי את כל מילות השירים. האלבום נפתח בשיר הנושא "נויז" - שיר קצבי בהפקתו המוזיקלית של יענקי פוזן על הרעש שיש בתוך הראש של גרין ומסתיים בשיר "שטיל" - "שקט", שיר עם אותו הרעיון אך עם תפילה לשקט בו הוא יוכל לשמוע אפילו זבוב...
גרין נוגע בנושאים קצת חריגים בעוד כמה משיריו כמו "בעט" - "מיטה" שיר של 4 וחצי דקות עם שתי שורות שכל מילותיו עוסקות בכך שקשה לו לצאת מהמיטה... "קל יותר להישאר במיטה, אבל אני יוצא ממנה". השיר בעל הטקסט ה"פיוטי" נפתח בצלילי השעון המעורר, מתחיל באידיש ואז חוזר על אותם המילים באנגלית עם מחווה ל"מודה אני" הפופולרי של להקת "רגש" בלחנו של הרב שמואל ברזיל. באופן כללי גרין לא כותב טקסטים ארוכים מידי והוא משתמש במילים יותר כמעוררי אווירה מאשר יצירות טקסטואליות אמנותיות.
גרין נוגע באלבום בכל תחלואי הדור, הבדידות בשיר "אליין" בו הוא מצהיר "קשה לי להיות לבד", ומחליט להיות בשמחה עם השיר הקצבי והסוחף בהפקתו של פיני קליין - "תמיד בשמחה". בשיר אחר הוא מעודד חבר "אל תוותר" וגם שר על העולם הזה והעולם הבא בשני שירים שונים.
אין ספק שהלהיט של האלבום הוא השיר שנדחף למקום ה-12... "בעקטישע" בו מארח גרין את הזמר והיוצר מוטי וייס. קודם כל אני חייב לציין לשבח את וייס שבאופן עקבי מצליח לזהות או להפוך שירים ללהיטים. לוייס חוש ריח נדיר ללהיטים וגם הפעם הוא עשה את זה ביג טיים עם השיר שהיה שותף להלחנתו. הטקסט המעט מבולבל באידיש ואנגלית מספר על יהודי מבולבל ששכח את הבעקיטשע החדשה שלו בדרכו לאדמו"ר. הוא מלקה את עצמו ואז אומר לו הרבי שהוא לא צריך את הבעקיטשע שלו אלא רק אותו עצמו.
העיבוד האלקטרוני המלהיב הוא של משה יעקב המצוין. הלחן לא ייחודי ונשמע כמו 5 שירים שאנחנו מכירים רק משולבים ביחד. המוצר כמוצר שלם עם ההפקה המוזיקלית האלקטרונית מעולמות המסיבות והמשפט הקליט "איי דונט ניד יור בעקיטשע, דה אונלי סינג איי ניד איז יו", הם אלו שככל הנראה הפכו את הלהיט הזה למה שהוא. בשיר הזה, כמו גם בשאר שירי האלבום, בולט הבלגן באוזן, והסאונד המעט עמום, אינני יודע אם מדובר בהחלטה אמנותית מכוונת, אך אנו רגילים לסאונד נקי בהרבה.
אני לא יודע אם אני רוצה להאזין לאלבום של גרין שוב. אידיש זו לא ההעדפה הראשונה שלי כישראלי, בטח כשאין לחנים ייחודיים שתופסים את האוזן. אבל אני לגמרי רוצה ששרולי גרין יהיה הדיג'יי באירוע שבא לי לשמוח ולהיסחף בו. גרין הוא יוצר של וייב, הרבה יותר מיוצר של שירים. הוא יודע לייצר אווירה ותחושות ומבין את הקהל שלו כנראה מצוין. האם זה מספיק כדי להיות כאן כדי להישאר? אני מסופק מאד.
