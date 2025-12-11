כיכר השבת

פרחי ניו יורק בקליפ הרשמי לחנוכה: "אני אוהב את חנוכה"

המלחין והמוזיקאי איצי בולד ומקהלת הילדים שלו - "פרחי ניו יורק" בסינגל קליפ חדש לחנוכה. הלחן של בולד ואילו ההפקה המוזיקלית של איצי בולד ויואל וייס (סינגלים וקליפים)

1תגובות
(צילום קליפ ועריכה: ארי לוי, שמואל בולד וסמי בולד)

המלחין והמוזיקאי איצי בולד ומקהלת הילדים שלו - "פרחי ניו יורק" גאים להציג את קליפ החנוכה החדש, המרגש והקופצני שלהם – אני אוהב את חנוכה!

כמו תמיד, בפרחי ניו יורק, שואפים להרים, לרומם ולהפיח השראה במאזינים שלהם והקליפ החדש בלחנו של בולד ובהפקה מוזיקלית שלו יחד עם יואל וייס יגרום לכם להיכנס לאווירה של חנוכה.

מקהלת הילדים "פרחי ניו יורק" נחשבת לאחד הפרויקטים הרעננים והיצירתיים במוזיקה היהודית: הם שרים, רוקדים, מופיעים, מקליטים ומשחקים מכל הלב!

הקליפ החדש והמלהיב בהובלת המפיק המוזיקלי איצי בולד, יחד עם מפיקי הווידאו ארי לוי ושמואל וסמי בולד הוא דרך יצירתית להעביר את המסר כיצד לשיר ולשמוח בחנוכה עם גאווה יהודית. "אני אוהב את חנוכה" יכניס אתכם לחנוכה עם הקצב הנכון, שרים ורוקדים.

קרדיטים:

לחן והפקה: איצי בולד

הפקה מוזיקלית: איצי בולד ויואל וייס

1
אבל השיר לא משהו בכלל! סורי!!!!!
היי אני גם אוהב את חנוכה

