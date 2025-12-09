אביעד מודה לטאטע בסינגל מלהיב חדש: "בוקר טוב"

אחרי רצף יציאות מוזיקליות שכבשו לבבות, הזמר והיוצר אביעד דרף משחרר סינגל חדש “בוקר טוב” (טאטע טנקיו) יצירה צבעונית, מבריקה ומלאת אנרגיה שמזכירה לכולנו: גם כשלא הכל מושלם, תמיד יש על מה להגיד תודה.

אביעד, שמבסס את מעמדו כאחד הקולות הכי רעננים, כנים ומסקרנים במוזיקה היהודית-ישראלית, מגיש כאן שיר שמחבר בין פופ מודרני, נשמה גדולה וקריצה של הומור שמרימה גם את היום הכי אפור.

השיר נכתב והולחן על ידי אביעד דרף, אפי שיינר וחסד דוד דרף, כשהעיבוד וההפקה המוזיקלית של אפי שיינר מעניקים לו מעטפת פופ–רגאיי קלילה, ממכרת ומדויקת , כזו שנכנסת לאוזן ומסרבת לצאת.

אביעד: "כתבתי את ‘בוקר טוב’ מתוך צורך להזכיר לעצמי לבחור באור, גם כשיש עננים. אנחנו רצים, מתאכזבים, נופלים ואז מגיע רגע קטן של חסד שמחזיר אותנו למסלול. אם השיר הזה יגרום למישהו לפתוח את היום עם חיוך, להגיד ‘תודה’ אפילו בלי סיבה, עשיתי את שלי".

קרדיטים:

מילים ולחן: אביעד דרף, אפי שיינר, חסד דוד דרף

עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר