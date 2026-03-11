כיכר השבת

משה קליין ודוד חפצדי בדואט חדש ומרגש: "ואיך הימים"

הזמרים משה קליין ודוד חפצדי משחררים דואט חדש ומרגש בשם "ואיך הימים". המילים והלחן של יוחנן מימון ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של עובדיה יוסף חפצדי (סינגלים וקליפים)

על רקע התקופה המורכבת והתחושות שמלוות רבים בימים אלו, הזמרים משה קליין ודוד חפצדי משחררים דואט חדש ומרגש בשם "ואיך הימים".

השיר מבטא את החיפוש אחר אור ושקט בתוך מציאות לא פשוטה. דרך מילים נוגעות ולחן סוחף של יוחנן מימון, קליין וחפצדי מעבירים תחושת תפילה פנימית ותקווה - גם כשהימים נראים אפורים והלב מחפש תשובות.

בדואט מיוחד שמחבר בין הקולות והרגש של השניים, מצליח השיר לגעת במקומות עמוקים ולתת ביטוי לתחושות שרבים חווים בתקופה האחרונה: געגוע לשקט, חיפוש אחר משמעות ואמונה שמאירה את הדרך. 

קרדיטים:

מילים ולחן: יוחנן מימון

עיבוד והפקה מוזיקלית עובדיה יוסף חפצדי (HAFZHDI STUDIO)

1
נדירררררררררר! קשה היום למצוא שירים כאלה טובים ועוד של שני תותחי על כמוכם! משה אתה כמו תמיד ממשיך להפתיע..
מיכל

