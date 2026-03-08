כיכר השבת

יידל ורדיגר ויצחק בן ארזה בקליפ חדש ללהיט: "ממעמקים"

בעיצומה של המלחמה, הזמר יידל ורדיגר משיק גרסת קליפ לדואט שלו עם המלחין והיוצר יצחק בן ארזה  - "ממעמקים". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: ליאור לינר
(צילום: ליאור לינר)

תקופה לאחר צאת אלבומו המדובר של יידל - "הוא ולא אחר", ובעיצומה של מלחמת "שאגת הארי", בוחר יידל להשיק קליפ מיוחד ללהיט "ממעמקים" מתוך האלבום.

"ממעמקים" שהולחן ע"י בן ארזה, שאף משתתף בדואט בשיר, התבסס לאורך התקןפה האחרונה כאחד מהלהיטים המובילים באלבום, וזכה לשלל ביצועים בכל הבמות והאירועים בשנה האחרונה. השיר שכל כך מתאים גם לרגעים האלו, ימים בהם עם ישראל מתפלל לישועה ממעמקי המקלטים, רואה כעת אור בגרסת הקליפ.

קרדיטים:

לחן: יצחק בן ארזה

עיבוד: אלי קליין ואיצי ברי

