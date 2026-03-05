נסים סאאל בסינגל חסידי חדש: "מהר"

10 10 0:00 / 4:50

החזן הבינלאומי המצליח, נסים סאאל מפתיע בסינגל חסידי חדש, מעולמות השירה ולא החזנות. הלחן כמו גם העיבוד המוזיקלי של יואלי דופלט, ההפקה של המפיק הוותיק והמוערך יוחי בריסקמן כשאל סאאל מצטרפת מקהלת ידידים העולמית.