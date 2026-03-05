כיכר השבת

נסים סאאל בסינגל חסידי חדש: "מהר"

החזן הנודע, נסים סאאל בסינגל חסידי חדש שהלחין יואלי דופלט - "מהר" בהפקתו של יוחי בריסקמן. העיבודים המוזיקליים של דופלט (סינגלים וקליפים)

החזן הבינלאומי המצליח, נסים סאאל מפתיע בסינגל חסידי חדש, מעולמות השירה ולא החזנות. הלחן כמו גם העיבוד המוזיקלי של יואלי דופלט, ההפקה של המפיק הוותיק והמוערך יוחי בריסקמן כשאל סאאל מצטרפת מקהלת ידידים העולמית.

שימו לב לטונים המטורפים בסיום השיר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר