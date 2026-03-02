ארי סמט ו"Ancii" בסינגל חדש על ברוקלין: "שכונה"

מילים ותרגום:

פזמון:

איך בין פון די האָד, איך בין פון די בלאק,

אני מה"הוד" (השכונה), אני מהבלוק,

מאנסי, וויליאמסבורג, לעקוואד בארא פארק,

מונסי, וויליאמסבורג, לייקווד, בארו פארק.

בית א':

פון די 845 ביז די 305

מהקידומת 845 (מונסי) ועד הקידומת 305 (מיאמי),

פון די 718 צו די קליינע שטעיט,

מהקידומת 718 (ברוקלין) ועד המדינות הקטנות,

ארים רייסן מיט מוי פעדס, גייט קיינעם נישט אן,

להשתולל עם קורקינטים ממונעים (Moped), לאף אחד לא אכפת,

א גיוועוועי אויף רוילעקס, סטעי נאר טונד,

הגרלה על רולקס, תישארו מעודכנים,

הארד מאני לוינס, עם סי עי,

הלוואות "הארד מאני", ומימון MCA (הלוואות לעסקים בריבית גבוהה),

א ברויקי ברויקער, נוי קוויק פעי,

ברוקר מרושש, אין "קוויק-פיי" (תשלום מהיר).

בית ב':

חברת תהילים איז געווין מיין פאן

"חברת תהילים" היה הכיף שלי,

אבות ובנים באקומען א דראם

ב"אבות ובנים" מקבלים תוף (פרס),

אסטרייכערס קוקיס ממש פייער

העוגיות של "אסטרייכער" הן ממש אש,

מיר זיפן די מעיל און באקיקן די אייער,

אנחנו מנפים את הקמח ובודקים את הביצים (מדם).

בית ג':

סיענע און אדעסי אין מיין די ענד עי

(מיניוואנים) סיינה ואודיסיי נמצאים ב-DNA שלי,

דריי שוואגערס ארבייטן ביי בי ענד עידז

שלושה גיסים עובדים ב-B&H (חנות האלקטרוניקה המפורסמת),

אין ריזערוו קאט פרישטיג, א סענדוויטש פון נותי

ארוחת בוקר ב"ריזרב קאט" (מסעדת יוקרה), או סנדוויץ' מ"נותי'ס",

איך בין אויף א וואטסעפ גראפ וואס הייסט אויך בלו סי

אני בקבוצת וואטסאפ שנקראת גם "בלו סי" (Blue Sea).

בית ד' (שורות קצרות):

גדי פאלאק

(המאייר המפורסם גדי פולק)

שבת נאכמיטאג

שבת אחר הצהריים

קאקאש

עוגת קאקאש (שוקולד)

מיין גאנצע בעג פאפיטעס דא

כל שקית הגרעינים (פפיטס) שלי פה.

בית ה':

די גרעסטע ביי גאלכים לעמענעישן און דאדז,

הכי גדולים בלמינציה אצל גולדשטיין (גאלכים) ודודג',

מיין ברידערס גאנצע כיתה האט א שליסל פון חקס

לכל הכיתה של אח שלי יש מפתח של "ח"ק" (חברה קדישא/חסד קודש),

געב נישט אויף, אויף די מוסדות גויל,

אל תוותר על המוסדות,

דיין שכן׳ס שוואגער׳ס ברידער, דארף אויך פעי רויל

האח של הגיס של השכן שלך, גם צריך משכורת.

בית ו':

א ספוק דגי ענד דגי דגי ענד בי, אדער לואי,

שקית של "דגי" (חנות דגים/אוכל) או "לואי" (לואי ויטון),

שיינער איך רעדט נישט פון וויטאן אדער גוטשי

יפה שלי, אני לא מדבר על ויטון או גוצ'י,

איך זיץ ביי חוף ימים ווי יששכר מיט זבולען

אני יושב ב"חוף ימים" (מסעדה/חנות) כמו יששכר וזבולון,

תלמוד השבוע, שבת טאטע, אויך צו בילען

תלמוד השבוע, "שבת טאטע", וגם לצרוח/לנבוח.

סיום:

מיסטערקאצן עלנבויגן מאנוויטשטיין נאזבאן פלאם

(רצף שמות משפחה חסידיים טיפוסיים)

פיקל בטעם אניאן קיגל

מלפפון חמוץ בטעם קיגל בצל.