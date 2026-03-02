10 10 0:00 / 5:39

רגע לפני שחג הפורים מפציע בקול רעש וצלצולים, בימים שמעצמות העולם מתגרות זו בזו ובשעה שרבבות בני ישיבות מבקשים 'להימלך בית המלך', לחן חדש של געגוע וכיסופין רואה אור מבית מדרשו של בעל המנגן והיוצר ר' משה צבי ויינטרוב, אשר מארח בצילו את טובי המוחות והכוחות של תעשיית המוזיקה: מנדי וייס, מקהלת 'מלכות' וילד הפלא ארי קראוס, שזועקים יחד 'אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר'.