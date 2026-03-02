כיכר השבת

משה ויינטרוב, מנדי וייס, מקהלת 'מלכות' וילד הפלא ארי קראוס בסינגל חדש לפורים

משה ויינטרוב, מנדי וייס, מקהלת 'מלכות' וילד הפלא ארי קראוס בסינגל חדש לפורים - 'בית המלך'. הלחן של ויינטרוב ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של יידלה אלטר (סינגלים וקליפים)

רגע לפני שחג הפורים מפציע בקול רעש וצלצולים, בימים שמעצמות העולם מתגרות זו בזו ובשעה שרבבות בני ישיבות מבקשים 'להימלך בית המלך', לחן חדש של געגוע וכיסופין רואה אור מבית מדרשו של בעל המנגן והיוצר ר' משה צבי ויינטרוב, אשר מארח בצילו את טובי המוחות והכוחות של תעשיית המוזיקה: מנדי וייס, מקהלת 'מלכות' וילד הפלא ארי קראוס, שזועקים יחד 'אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר'.

כך זוכות מילות מגילת אסתר לפירוש חדש בעיבודו הקולי של פנחס ביכלר ועיבודו המוזיקלי של הטאלנט הצעיר והמפתיע יידלה אלטר ממקהלת 'מלכות'.

קרדיטים:

לחן: משה צבי וינטרוב

עיבוד והפקה מוזיקלית: יידלה אלטר

