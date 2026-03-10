10 10 0:00 / 2:59

המוזיקאי, היוצר והדיג'יי המוערך שרון אבילחק משיק בימים אלו פרויקט אישי חדש ומסקרן: "הפרויקט של שרון אבילחק". מהלך מוזיקלי חדש שמרכז את כל העולמות שבהם הוא פועל: ככותב, מלחין, מפיק, מעבד ודיג’יי שנמצא שנים בלב האירועים והשמחות של עם ישראל. אחרי שנים של עשייה מאחורי הקלעים, שרון יוצא לדרך עם פרויקט אישי שבמסגרתו יארח אמנים שונים, ולצד זאת גם יבצע בעצמו שירים נבחרים, כפי שכבר עשה בעבר.