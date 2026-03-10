המוזיקאי, היוצר והדיג'יי המוערך שרון אבילחק משיק בימים אלו פרויקט אישי חדש ומסקרן: "הפרויקט של שרון אבילחק". מהלך מוזיקלי חדש שמרכז את כל העולמות שבהם הוא פועל: ככותב, מלחין, מפיק, מעבד ודיג’יי שנמצא שנים בלב האירועים והשמחות של עם ישראל. אחרי שנים של עשייה מאחורי הקלעים, שרון יוצא לדרך עם פרויקט אישי שבמסגרתו יארח אמנים שונים, ולצד זאת גם יבצע בעצמו שירים נבחרים, כפי שכבר עשה בעבר.
את הסנונית הראשונה בפרויקט, בחר שרון להוציא יחד עם האחים בכר, שותפים טבעיים לדרך. שיתוף הפעולה הקודם ביניהם, בחידוש המצליח לשיר "אלוקי נשמה" ביחד עם הזמר אבישי, נגע בלבבות רבים, וזכה להצלחה רבה.
"נשאר הגעגוע", נולד מתוך מפגש טעון ומרגש באולפן. שם, הזיכרונות הפכו לצלילים, והכאב למילים. למרות הזמן שחלף, המסר של השיר ברור ומהדהד: גם כשעוברים הימים, השבועות והשנים, הגעגוע נשאר עמוק, חי ובועט.
בימים אלו, כשעם ישראל נמצא במערכה מורכבת ומתמודד עם איומים מרחוק ומקרוב, השיר של אבילחק והאחים ידידיה ושלומי מבקש לתת נחמה ומקום ללב לדמוע, אך גם להתחזק.
שרון מספר: "מתוך העיסוק היומיומי שלי בשמחות ואירועים, אני פוגש את עם ישראל בכל גווניו. הפרויקט הזה נולד כדי לתת ביטוי לכל קשת הרגשות, מהרגעים השקטים והמרגשים ועד לשירים שיקפיצו את הרחבה. להתחיל את הפרויקט עם האחים בכר עם שיר לזכרו של יהודה ז"ל, זו סגירת מעגל עוצמתית ומרגשת."
