לקראת פסח: להקת "זושא" בסינגל חדש – "Pull Me Through"

להקת 'זושא' של הצמד שלמה גייסן וזכריה גולדשמידט בסינגל חדש שכתבו והלחינו יחד עם המפיק המוזיקלי גבריאל רייכמן בהשראת הפיוט "דיינו"

סינגל חדש נוסף מבית היוצר של הלהקה המצליחה מארה"ב - "זושא". השיר החדש "Pull Me Through" - "תעביר אותי", נוצר בהשראת הפיוט האהוב מההגדה - "דיינו". השיר עוסק בליווי הצמוד של הקדוש ברוך הוא בכל שעל וצעד בחיינו.

השיר מזמין את המאזין להביט לאחור, להתבונן על הדרך הארוכה שעבר ולזהות את היד המכוונת של בורא עולם בכל תחנה בחייו. המסר המרכזי שואב השראה ישירה מה"דיינו": היכולת להכיר בכל חסד ובכל שלב שעברנו כעולם מלא שהיה ראוי להודיה בפני עצמו.

השיר משלב בין הודיה עמוקה על העבר לבין תקווה לעתיד. הוא מזכיר לנו שכל פסיעה שעברנו ראויה להוקרה, וכל מצב חדש יכול להגשים חלומות חדשים. זוהי יצירה של נחמה וחיזוק, המתאימה לאווירת חג הפסח אך מיועדת ללוות את המאזינים לאורך השנה כולה, בשעות של תפילה וצמיחה אישית.

השיר הופק על ידי היוצר גבריאל רייכמן (שהיה שותף גם בכתיבת היצירה) יחד עם המפיק אדם נובודור. השילוב בין השניים יוצר מעטפת מוזיקלית מודרנית ומרגשת, המשתלבת עם האנרגיה והנשמה הייחודית של להקת זושא.

קרדיטים:

ביצוע: להקת זושא (Zusha) - שלמה גייסן וזכריה גולדשמידט

הפקה וכתיבה משותפת: גבריאל רייכמן

הפקה: אדם נובודור

