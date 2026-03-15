כיכר השבת

שמוליק סוכות בסינגל קליפ חדש: "אבא טוב"

הזמר המצליח שמוליק סוכות בסינגל־קליפ חדש "אבא טוב". את השיר הלחין בנצי שטיין, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

4תגובות

לאחר תקופה יחסית של שקט ממוזיקה חדשה, ובמקביל לשורת ביצועי לייב מהמופע בבנייני האומה, משיק שמוליק סוכות סינגל־קליפ חדש "אבא טוב". את השיר הלחין בנצי שטיין, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

"אבא טוב" יוצא לאור בימים שבהם עם ישראל חווה תקופה מאתגרת. מתוך רצון לשמח, לעודד ולהכניס אור ותקווה אל המקלטים, מגיע השיר לצד קליפ תוסס שצולם בטבע ובגגות ירושלים, בבימוי ובהפקה של שרולי ברונכר.

קרדיטים:

לחן: בנצי שטיין

מילים: בנצי שטיין, שמוליק סוכות, אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אחלה שיר
קובי
2
שיר סבבה
רר
1
תקשיב שמוליק כתוב פה באתר ש42 אחוז אהבו את הסינגל ו59 לא אל תקשיב ואל תתייחס לזה, מדובר בקבוצת אנשים שמקנאים בהצלחה שלך אני לא נוהג לכתוב תגובות כאלה אבל זה היה הכרחי הפעם לצערי..
תגובה
איפה כתוב?
איפה כתוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר