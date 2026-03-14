בשיא המלחמה: אבי אילסון בסינגל חדש ועוצמתי - "בזכותם"

הזמר אבי אילסון משיק סינגל חדש ומרגש בשם "בזכותם". הלחן של אלי קליין ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של קליין ואיצי ברי

הזמר אבי אילסון משיק סינגל חדש ומרגש בשם “בזכותם” - שיר עוצמתי עם מסר עמוק על כוחה של התורה ועל הזכות הגדולה של לימוד התורה של ילדי ישראל.

השיר מבוסס על מקורות חז”ל הידועים: “בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן העולם מתקיים” - מסר נצחי המדגיש כי העולם עומד בזכות לימוד התורה הטהור של הילדים. דרך מילים קצרות אך מלאות משמעות, השיר מביא לידי ביטוי את קדושת התורה ואת החשיבות של לימודה מדור לדור.

על הלחן חתום המוזיקאי והמפיק אלי קליין, שגם אחראי יחד עם איצי ברי על העיבוד וההפקה המוזיקלית. השניים, הנחשבים לאחד הצמדים הבולטים במוזיקה היהודית בשנים האחרונות, מעניקים לשיר מעטפת מוזיקלית מרגשת ועוצמתית שמעצימה את המסר הרוחני של המילים.

אילסון, שממשיך להביא לקהל שירים עם עומק רוחני לצד הפקה מוזיקלית איכותית, מצליח גם הפעם לגעת בלב המאזינים עם יצירה מרגשת.

קרדיטים:

מילים: מקורות

לחן: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

3
אחד היפים מרגש ממש
מתנאל
2
ממש יפה ומרגש
מיכל
1
וואו התרגשתי מאוד איזה שיר יפה
ציפורה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

