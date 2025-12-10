דיג'יי מאוריקו עושה את זה שוב! מחרוזת חנוכה מלאה בוייב מחשמל, שמחברת בין קלאסיקות יהודיות אהובות לבין ביטים עדכניים שמרימים כל רחבה.

לשיתוף הפעולה הזה הצטרפו הזמר נהוראי אריאלי עם אנרגיה חדה ומקפיצה, ויוסף חיים של'שמחות שמביא הומור, צבע ושמחת חיים עוצמתית. גולת הכותרת היא הקליפ הפקה צבעונית, קצבית ומלאת טוויסטים מצחיקים. העלילה נפתחת בהכנות למסיבת חנוכה גדולה, כשהשלישייה יוצאת לדרך עם מגש סופגניות. הכל נראה פשוט, אבל מהר מאוד המסע מקבל תפניות קומיות בלתי צפויות. ישי אבן חיים וישי לפידות ב"מסיבת חנוכה" יאיר טוקר | 09.12.25 יוסף חיים נאבק לשמור על המגש ומסתבך בדרך בשלל סיטואציות קורעות, בשלב מסוים אפילו מוצא את עצמו נוסע על במבה ברחובות ירושלים. מאוריקו דווקא ברגע הקריטי נתקע עם הרכב באמצע הדרך, ואילו נהוראי? אצלו הכל הולך חלק ובקטע קומי לגמרי, כאילו החיים מחליטים לפנק אותו דווקא כשכולם מסתבכים. מכאן העניינים רק נסחפים קדימה עד שהקליפ מתפוצץ באנרגיה, מוזיקה וחגיגה אמיתית על המסך. "רצינו להביא משהו מדליק לחנוכה, שמח, מקפיץ ומלא חיוך", אומר מאוריקו. "נהנינו בטירוף מהעשייה וזו רק ההתחלה".