כיכר השבת

דיג'יי מאוריקו מארח את נהוראי אריאלי ויוסף חיים של'שמחות במחרוזת חנוכה מלהיבה

דיג'יי מאוריקו משיק מחרוזת חנוכה חדשה וסוחפת עם הזמר נהוראי אריאלי וכוכב הרשת יוסף חיים של'שמחות כולל קליפ משעשע במיוחד (סינגלים וקליפים)

1תגובות

דיג'יי מאוריקו עושה את זה שוב! מחרוזת חנוכה מלאה בוייב מחשמל, שמחברת בין קלאסיקות יהודיות אהובות לבין ביטים עדכניים שמרימים כל רחבה.  

לשיתוף הפעולה הזה הצטרפו הזמר נהוראי אריאלי עם אנרגיה חדה ומקפיצה, ויוסף חיים של'שמחות שמביא הומור, צבע ושמחת חיים עוצמתית.

גולת הכותרת היא הקליפ הפקה צבעונית, קצבית ומלאת טוויסטים מצחיקים.  

העלילה נפתחת בהכנות למסיבת חנוכה גדולה, כשהשלישייה יוצאת לדרך עם מגש סופגניות. הכל נראה פשוט, אבל מהר מאוד המסע מקבל תפניות קומיות בלתי צפויות.

יוסף חיים נאבק לשמור על המגש ומסתבך בדרך בשלל סיטואציות קורעות, בשלב מסוים אפילו מוצא את עצמו נוסע על במבה ברחובות ירושלים.  

מאוריקו דווקא ברגע הקריטי נתקע עם הרכב באמצע הדרך, ואילו נהוראי? אצלו הכל הולך חלק ובקטע קומי לגמרי, כאילו החיים מחליטים לפנק אותו דווקא כשכולם מסתבכים.

מכאן העניינים רק נסחפים קדימה עד שהקליפ מתפוצץ באנרגיה, מוזיקה וחגיגה אמיתית על המסך.

"רצינו להביא משהו מדליק לחנוכה, שמח, מקפיץ ומלא חיוך", אומר מאוריקו. "נהנינו בטירוף מהעשייה וזו רק ההתחלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איזה שיר יסטלניםםםםםםםםםםםםםםםםםם
אריאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר