כיכר השבת

שילוב ווירטואוזי: הפסנתרן והקלידן בדואט ייחודי סוחף: "שמים וארץ"

הפסנתרן אחיה אשר כהן אלורו והקלידן לייבלה ליפסקר בשיתןף פעולה ייחודי לסינגל חדש בלחנו של ליפסקר שלראשונה גם שר בקולו (סינגלים וקליפים)

(צילום: יואב גת)

כזה עוד לא היה: הפסנתרן והיוצר אחיה כהן ואמן הקלידים לייבלה ליפסקר בשיתוף פעולה יוצא דופן - דואט מוזיקלי משותף, בו הם שרים יחד ניגון חסידי אותו הלחינו ואף עיבדו מוזיקלית, יחד עם המעבד יואלי צישינסקי.

הניגון החדש שנקרא "שמים וארץ", הולחן על מילים מתוך פרק קכ"ד בתהילים, בסגנון הניגונים המוכרים והטובים בחסידות חב"ד.

זוהי פעם ראשונה שהשניים משלבים כוחות ומוחות, וזוהי אף הפעם הראשונה בה לייבלה שר בסינגל אותו הלחין בעצמו, מה שיצר לפניכם את התוצר המושלם - ניגון חסידי בעיבוד חדשני ומיוחד שישאיר לכם טעם של עוד.

קרדיטים:

לחן ושירה: לייבלה ליפסקר ואחיה כהן

עיבוד והפקה מוזיקלית: יואלי צישינסקי, לייבלה ליפסקר ואחיה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר