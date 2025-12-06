( צילום: יואב גת )

כזה עוד לא היה: הפסנתרן והיוצר אחיה כהן ואמן הקלידים לייבלה ליפסקר בשיתוף פעולה יוצא דופן - דואט מוזיקלי משותף, בו הם שרים יחד ניגון חסידי אותו הלחינו ואף עיבדו מוזיקלית, יחד עם המעבד יואלי צישינסקי.