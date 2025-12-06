(צילום: יואב גת)
כזה עוד לא היה: הפסנתרן והיוצר אחיה כהן ואמן הקלידים לייבלה ליפסקר בשיתוף פעולה יוצא דופן - דואט מוזיקלי משותף, בו הם שרים יחד ניגון חסידי אותו הלחינו ואף עיבדו מוזיקלית, יחד עם המעבד יואלי צישינסקי.
הניגון החדש שנקרא "שמים וארץ", הולחן על מילים מתוך פרק קכ"ד בתהילים, בסגנון הניגונים המוכרים והטובים בחסידות חב"ד.
זוהי פעם ראשונה שהשניים משלבים כוחות ומוחות, וזוהי אף הפעם הראשונה בה לייבלה שר בסינגל אותו הלחין בעצמו, מה שיצר לפניכם את התוצר המושלם - ניגון חסידי בעיבוד חדשני ומיוחד שישאיר לכם טעם של עוד.
קרדיטים:
לחן ושירה: לייבלה ליפסקר ואחיה כהן
עיבוד והפקה מוזיקלית: יואלי צישינסקי, לייבלה ליפסקר ואחיה כהן
