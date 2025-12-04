כוכב חסידי חדש מלונדון: מגיע לו צ'אנס? | ביקורת אלבום

ישראל מקמל הוא זמר חדש ממקום בו אין הרבה זמרים חסידיים, לונדון האפורה. אלבום הבכורה החדש שלו "קול ראשון", בהפקתו המוזיקלית של המעבד יואלי דיקמן (מלבד שיר אחד), הוא ממתק מוזיקלי שפונה במיוחד לחובבי המוזיקה החסידית הוותיקה.

עד כמה מקמל הלך עם החיבור למוזיקה החסידית הוותיקה חזק? הדואט הראשון באלבום "מזל טוב" הוא דוגמא מעולה. מדובר בדואט עם הזמר והמלחין הוותיק ישי לפידות. אינני זוכר לאחרונה לחנים חדשים של לפידות לזמרים אחרים, בטח זמרים חסידיים וזו הפתעה מעניינת לגמרי. לא מדובר בלהיט הכי גדול של לפידות, אבל בהחלט מדובר בשיר אנרגטי בוייב הכיפי של לפידות שגם מביא בשירה שלו את האווירה הזו. לא יודע מה איתכם, אני מתגעגע לישי לפידות היוצר. לאיש שיודע לייצר להיטי ענק חסידיים וישראליים ובשנים האחרונות לא מפנק אותנו מספיק.

בשני השירים האחרונים מארח מקמל שני זמרים חסידיים אותנטיים, מנדי וייס בשיר - "מי אדיר", כשוייס שר בהברה ליטאית רגילה. שני הזמרים בעלי קולות גבוהים ושרים נפלא. אני תוהה עד כמה הדואט פה נעשה כי השיר "דרש" דואט או למטרות יח"צ כדי לצרף לאלבום שמות מוכרים, שכן אין פער גדול בין סוגי הקולות של השניים. השיר בלחנו של דיקמן מצוין ונעים מאד לשמיעה.

הדואט שחותם את האלבום הוא "אם הבנים" בו מארח מקמל את הזמר החסידי מאיר אדלר. הלחן היפיפה והמלטף של אדלר, כשההפקה המוזיקלית של בני לאופר. גם בשיר זה האורח של מקמל שר בהברה ליטאית ששומרת על הסגנון האחיד של האלבום. זהו סיום מקסים לאלבום.

"קול ראשון" של מקמל, הוא אלבום מושקע ונעים מאד שנשמע כמו אלבום שהוקלט לפני 20 שנה מבחינת הוייב והסגנון המוזיקלי. עיבודים מפוארים ותזמורתיים עם פתיחים גדולים ומרהיבים כפי שיואלי דיקמן יודע לעשות מצוין. מקמל הוא זמר משובח בהחלט, שאני מקווה שיתפוס את מקומו הראוי בז'אנר. בחירת השירים של האלבום טובה מאד ונעה בין שירים קצביים (2) לשירים שקטים ומרגשים (3), עם לחנים שלגמרי החזירו אותי לימי הישיבה בקטע טוב.

יהיה מעניין לראות כיצד יתקבל זמר חסידי שבאמת משקיע בעשיית מוזיקה חסידית בלי קיצורי דרך ובלי תחליפים מוזלים. ישנה תופעה בה כמעט ואין מקום לאמנים חדשים בז'אנר המוזיקה החסידית, חובבי הז'אנר סגורים על רשימת אמנים ספציפית ונוטים שלא לחבק אמנים חדשים. לפעמים זה מובן כי מדובר באמנים שלא מביאים תוצר שעומד בסטנדרטים הגבוהים של התחום אבל מקמל בהחלט הביא תוצר מכובד וראוי במיוחד ואני ממליץ מאד מאד לחובבי המוזיקה החסידית לשים אוזן על האלבום שלו. זה קצר ושווה את זה.