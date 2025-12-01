אלייצור בסינגל מפתיע: "מכר את כל הכרטיסים"

הראפר והיוצר אלייצור בסינגל חדש שכתב והלחין על נושא ההתמודדות שלו עם הבמות וההופעות והרצון שלו גם לדבר יהדות כשהוא על הבמה.

ההפקה המוזיקלית של המוזיקאי אליעד ספיר.

קרדיטים:

מילים ולחן : יאיר אליצור

עיבוד והפקה מוסיקלית - אליעד ספיר

מילים:

לילה הופעות אצטדיונים וריח אלכוהול ושקר

עד שהוא קולט שמסמנים, עושה התבודדות בחדר

ואז קוראים לו תעלה והוא מנסה גם לדבר על אלוקים

לא מעניין אותם כל זה אומרים תסתום תפה תשיר לנו שירים

והוא מכר את כל הכרטיסים

על הבמה הוא שר את השירים

וכשנגמר הביתה הם חוזרים

שואל שוב את הנגנים

מתי נחזור הביתה עשירים

ולא זרוקים עם שקל ועשרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

פשוטים וגם מאושרים

וגם מאושרים וגם מאושרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

פשוטים וגם מאושרים

לילה הופעות אצטדיונים וכולם ישנים ושקט

עכשיו הוא מאושר ועל כרית הוא נח ואז פותח ספר

והוא אומר לו זה מזל איך שאתה תמיד מקשיב לכל מילה

אומר לו אבא חוץ ממך אנלא יודע מה היה לי בעולם

והוא מכר את כל הכרטיסים

על הבמה הוא שר את השירים

וכשנגמר הביתה הם חוזרים שואל שוב את הנגנים

מתי נחזור הביתה עשירים

ולא זרוקים עם שקל ועשרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

טובים וגם מאושרים

וככה בכל לילה לפני שהוא נרדם

ביקש הוא מהמלך השם בורא עולם

למען האשה ילדים המשפחה

תתן לי ת'ברכה

למען ההורים שלי שכל הזמן אומרים

יבני אתה גדול יותר מכל הזמרים

למרות שאנלא מבין בכלל על מה הם מדברים

אבל ככה הם אומרים

כן ככה הוא היה מתפלל

והוא מכר את כל הכרטיסים

על הבמה הוא שר את השירים

וכשנגמר הביתה הם חוזרים

שואל שוב את הנגנים

מתי נחזור הביתה עשירים

ולא זרוקים עם שקל ועשרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

פשוטים וגם מאושרים