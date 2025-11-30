דניאל יטיב בסינגל חדש: "יש בך ת'אור"

הזמר והיוצר דניאל יטיב משיק היום את סינגל החדש שלו, “יש בך ת׳אור”, יצירה מוזיקלית מרגשת שמגיעה בדיוק בזמן. השיר מביא מסר של חיזוק, אמונה ותקווה ומזכיר שלכל אדם יש אור פנימי שיכול להוביל אותו גם ברגעים שמרגישים סגורים ומבלבלים.

את מילות השיר כתבו דניאל יטיב ו-מאור שושן, שגם אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית. במילות השיר מתאר יטיב מסע אישי בין נפילות, עצב וחוסר בהירות, תוך אמירה ברורה על יד מכוונת מלמעלה ועל כך ששום דבר בחיים אינו מקרי. הפזמון - "יש בך ת׳אור רק תעצור / תנשום עמוק / עוד תגיע רחוק" - מחזק ומעניק למאזין רגע של עידוד ותקווה. לדברי יטיב, השיר נכתב מתוך רצון לתת כוח לאנשים שנמצאים בעומס רגשי ורוחני: "רציתי לגעת בלב של מי שמרגיש אבוד או תקוע. כולנו עוברים תקופות שבהן האור מטושטש והשיר מזכיר שהוא שם, בפנים. רק צריך לעצור ולהתחבר אליו. קרדיטים: מילים ולחן: דניאל יטיב, מאור שושן עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן