כיכר השבת

דניאל יטיב בסינגל חדש: "יש בך ת'אור"

הזמר והיוצר דניאל יטיב בסינגל נוסף בדרך לאלבום הבכורה שלו. הלחן והמילים של דניאל יטיב והמפיק המוזיקלי של השיר מאור שושן (סינגלים וקליפים)

1תגובות

הזמר והיוצר דניאל יטיב משיק היום את סינגל החדש שלו, “יש בך ת׳אור”, יצירה מוזיקלית מרגשת שמגיעה בדיוק בזמן. השיר מביא מסר של חיזוק, אמונה ותקווה ומזכיר שלכל אדם יש אור פנימי שיכול להוביל אותו גם ברגעים שמרגישים סגורים ומבלבלים.

את מילות השיר כתבו דניאל יטיב ו-מאור שושן, שגם אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

במילות השיר מתאר יטיב מסע אישי בין נפילות, עצב וחוסר בהירות, תוך אמירה ברורה על יד מכוונת מלמעלה ועל כך ששום דבר בחיים אינו מקרי. הפזמון - “יש בך ת׳אור רק תעצור / תנשום עמוק / עוד תגיע רחוק” - מחזק ומעניק למאזין רגע של עידוד ותקווה.

לדברי יטיב, השיר נכתב מתוך רצון לתת כוח לאנשים שנמצאים בעומס רגשי ורוחני:

“רציתי לגעת בלב של מי שמרגיש אבוד או תקוע. כולנו עוברים תקופות שבהן האור מטושטש והשיר מזכיר שהוא שם, בפנים. רק צריך לעצור ולהתחבר אליו.

קרדיטים:

מילים ולחן: דניאל יטיב, מאור שושן

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה מאוד!
המקורי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר