ארי גולד משיק סינגל ישראלי חדש: “משהו טוב יגיע”

הזמר והיוצר ארי גולד משיק סינגל חדש בשם “משהו טוב יגיע”, בלדה מרגשת שמביאה מסר של תקווה, אור ואמונה ברגעים הכי חשוכים. את המילים והלחן כתב גולד בעצמו, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום המפיק דוד איכילביץ׳, מהשמות הבולטים בז׳אנר.

הסינגל החדש הוא סנונית נוספת מתוך אלבום הבכורה שעליו עובד בימים אלו ארי גולד במרץ, בשיתוף פעולה עם טובי הכותבים והיוצרים בתעשייה.

“משהו טוב יגיע” נושא בתוכו מסר אוניברסלי של כוח פנימי ואופטימיות. דרך מילים כנות ומנגינה מחבקת, גולד מתאר מסע של חיפוש אחר אור, גם כשהדרך מאתגרת: “משהו טוב יגיע, יש לנו סיכוי להיות, מתוך החושך יופיע, אם רק נמשיך לקוות”

ארי גולד, שנחשב לאחד השמות החמים בעולם האירועים החתונות ובתחנות הרדיו, ממשיך לבסס את מקומו כאמן יוצר שמביא איתו אמת, רגש וייחודיות. האלבום המלא צפוי לכלול מגוון שירים חדשים שנכתבו בתקופה האחרונה לצד הפקות מהודקות ומפתיעות.

קרדיטים:

מילים ולחן: ארי גולד

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד איכילביץ'