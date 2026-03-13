חופה של הודיה: ברי ובר ושלמה יעקב ובר מציגים - "חופת ובר" 

רגע מרגש ובלתי נשכח מתחת לחופה הופך לסינגל לייב חדש של הזמר ברי ובר והבדחן שלמה יעקב ובר. זהו ביצוע מיוחד שנושא בתוכו סיפור עוצמתי של השגחה פרטית והודיה עמוקה להשם יתברך.

הביצוע הוקלט בחתונה של חתן שקרוב מאוד לליבו של ברי ובר, לא רק כאוהד של המוזיקה שלו, אלא כתלמיד בישיבה שבה ברי ובר משמש כראש ישיבה. בשנים שקדמו לחתונה, החתן חלה במחלה קשה מאוד שהעמידה את חייו בסכנה ממשית. בזכות תפילות רבות, תמיכה מהמשפחה והחברים וחסד השם, הוא זכה להחלמה מופלאה.

כשעמד תחת החופה ביום חתונתו, היה באוויר רגש שקשה לתאר במילים.

יחד, שלמה יעקב וברי ובר הצליחו לתרגם את הרגש הזה למוזיקה ב"חופת ובר". בשילוב של חריזה מרגשת (בדחנות) ושירה מהלב, הם ביטאו את המסע המטלטל שעבר החתן עד שהגיע לרגע המיוחל. הקולות שלהם שיקפו לא רק את שמחת החתונה, אלא גם את הכרת הטוב העמוקה שהרגישו כל הנוכחים במעמד המרגש.

על הקלידים ליווה אותם יוסי שטנדיג, שנגינתו העניקה את המעטפת המוזיקלית המושלמת, ואפשרה למילים ולמנגינות לחדור עמוק ללב.

"חופת ובר" היא לא רק ביצוע לייב מוצלח, אלא רגע של הודאה להשם, חגיגה של הקמת בית חדש בישראל לצד חגיגת החיים שניתנו במתנה פעם נוספת.

דרך הביצוע של השניים תוכלו לחוות שמחה של אמונה, של הכרת טוב ושל התחלות חדשות.

קרדיטים:

בדחן: שלומי יעקב ובר

זמר: ברי ובר

קלידים: יוסי שטנדיג