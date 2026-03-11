מאות קולות, מחרוזת אחת: דניאל אלישע “שבת Live”

| צילום: צילום: שרולי ברונכר
(צילום: שרולי ברונכר)
הזמר דניאל אלישע משיק את מחרוזת השבת החדשה “שבת Live”, שצולמה באווירה סוחפת ומלאת אנרגיה יחד עם מאות בני ישיבה, שמכניסים את הצופה הישר אל תוך חוויית השירה של ליל שבת.
המחרוזת משלבת ניגוני שבת אהובים ומוכרים, בעיבוד עשיר וסוחף של יענקי כהן, לצד קליפ חי ומרגש בהפקתו של שרולי ברונכר, שצולם יחד עם מאות בחורים ומעביר את העוצמה והאחדות של רגעי השירה. על הניהול האמנותי מנצח מוישי רוט, שמוביל את הפרויקט לחוויה מוזיקלית מיוחדת שמכניסה את הלב והבית כולו לאווירת שבת.
קרדיטים:
קונספט וניהול אמנותי: מוישי רוט
עיבוד: יענקי כהן
