כיכר השבת

מאות קולות, מחרוזת אחת: דניאל אלישע “שבת Live”

הזמר דניאל אלישע משיק את מחרוזת השבת החדשה “שבת Live”, שצולמה באווירה סוחפת ומלאת אנרגיה יחד עם מאות בני ישיבה. הפקה מוזיקלית יענקי כהן (סינגלים וקליפים)

2תגובות
| צילום: צילום: שרולי ברונכר
(צילום: שרולי ברונכר)

הזמר דניאל אלישע משיק את מחרוזת השבת החדשה “שבת Live”, שצולמה באווירה סוחפת ומלאת אנרגיה יחד עם מאות בני ישיבה, שמכניסים את הצופה הישר אל תוך חוויית השירה של ליל שבת.

המחרוזת משלבת ניגוני שבת אהובים ומוכרים, בעיבוד עשיר וסוחף של יענקי כהן, לצד קליפ חי ומרגש בהפקתו של שרולי ברונכר, שצולם יחד עם מאות בחורים ומעביר את העוצמה והאחדות של רגעי השירה. על הניהול האמנותי מנצח מוישי רוט, שמוביל את הפרויקט לחוויה מוזיקלית מיוחדת שמכניסה את הלב והבית כולו לאווירת שבת.

קרדיטים:

קונספט וניהול אמנותי: מוישי רוט

עיבוד: יענקי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
יואווווווווווווווווווווו שמחה יהודית אמתית אשריך
שירה
1
מהמם. שירה יפה. אחידות . הכל מושלם. היה יפה אם מילות השיר יופיעו בקליפ בשביל אלה המתחזקים בשמירת השבת (יש הרבה כאלה לאחרונה)שיכולים להתחזק הרבה מהקליפ הזה
נועה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר