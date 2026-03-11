הזמר והיוצר שימי וייס משיק אלבום חופה חדש ומרגש, שמעביר את האווירה האמיתית של רגעי החופה. האלבום, שצולם בלייב במהלך חתונתם של שרגא ומיה הולנדר, מצליח להעביר את הוייב המיוחד של המעמד, השירה הסוחפת, ההתרגשות של הקהל והתחושה הקדושה שממלאת את הרגעים הגדולים מתחת לחופה.

בשנים האחרונות הפך שימי לשם בולט במוזיקה היהודית, עם ביצועים שמופצים ברשתות וזוכים למיליוני צפיות. הקאבר שלו ל“ריבונו של עולם” כבר הפך לפסקול קבוע בחופות רבות בארץ ובעולם, וכעת האלבום החדש מביא את אותה אנרגיה אותנטית, עם ביצועים חיים ומלאי רגש, בהפקה מוזיקלית מדויקת של אלי ברג.

לצד האלבום יוצא גם קליפ מתוך החופה עצמה, שמתעד את רגעי השיא של המעמד. השירה, ההתרגשות והקהל שמצטרף יחד לרגעים של קדושה ושמחה. בין הביצועים הבולטים באלבום ניתן לציין את השיר “ציון”, בלחנו של בוצר ז״ל, שמקבל ביצוע עוצמתי ומלא נשמה בקולו של וייס.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי ברגשטיין

ניהול אומנותי אבי שפרונג