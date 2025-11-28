מקהלת הילדים "תודה לך השם" בקליפ חדש: "רוצה להיות כמו זושא"

( צילום: מוטי ברקוביץ. תוספות AI: עזריאל גרוס )

לפעמים ילדים מסתכלים על הגיבורים שלהם וחושבים שגדולה אמיתית פירושה להיות כמו מישהו אחר. אבל האמת עמוקה הרבה יותר. ה' לא שם אותנו בעולם כדי לחקות אף אחד. הוא נתן לכל אחד מאיתנו קול ייחודי, אור, שליחות שאף אחד אחר לא יכול לעשות בעולם.