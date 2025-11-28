מקהלת הילדים "תודה לך השם" בקליפ חדש: "רוצה להיות כמו זושא"

לפעמים ילדים מסתכלים על הגיבורים שלהם וחושבים שגדולה אמיתית פירושה להיות כמו מישהו אחר. אבל האמת עמוקה הרבה יותר. ה' לא שם אותנו בעולם כדי לחקות אף אחד. הוא נתן לכל אחד מאיתנו קול ייחודי, אור, שליחות שאף אחד אחר לא יכול לעשות בעולם.
הצטרפו אל מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בניצוחו של מאיר גרין, כשהם שרים מהמקום הכי אמיתי, שאנחנו יודעים שהדבר הגדול ביותר שאדם יכול להיות זה פשוט להיות מי שה' ברא אותו להיות. כשאתה שר את השיר שלך ומביא לידי ביטוי את המתנות שלך, אתה ממלא את השליחות שאף אחד חוץ ממך לא יכול למלא.
זו גדולה אמיתית, וזה בדיוק מה שה' רוצה.
קרדיטים:
מילים: האחים בלומשטיין, יהודה פינסקר
הפקה: יהודה פינסקר
מפיק בפועל: מנדי פורטנוי
ניצוח מקהלה: מאיר גרין
