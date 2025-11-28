כיכר השבת
'תודה לך השם' מציגים:

מקהלת הילדים "תודה לך השם" בקליפ חדש: "רוצה להיות כמו זושא"

ילדי 'תודה לך השם' בניצוחו של הזמר מאיר גרין בסינגל קליפ חדש משולב AI בו הם "פוגשים" את מיטב הזמרים במוזיקה היהודית ומוצאים את קולם הפנימי (סינגלים וקליפים)

(צילום: מוטי ברקוביץ. תוספות AI: עזריאל גרוס)

לפעמים ילדים מסתכלים על הגיבורים שלהם וחושבים שגדולה אמיתית פירושה להיות כמו מישהו אחר. אבל האמת עמוקה הרבה יותר. ה' לא שם אותנו בעולם כדי לחקות אף אחד. הוא נתן לכל אחד מאיתנו קול ייחודי, אור, שליחות שאף אחד אחר לא יכול לעשות בעולם.

הצטרפו אל מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בניצוחו של מאיר גרין, כשהם שרים מהמקום הכי אמיתי, שאנחנו יודעים שהדבר הגדול ביותר שאדם יכול להיות זה פשוט להיות מי שה' ברא אותו להיות. כשאתה שר את השיר שלך ומביא לידי ביטוי את המתנות שלך, אתה ממלא את השליחות שאף אחד חוץ ממך לא יכול למלא.

זו גדולה אמיתית, וזה בדיוק מה שה' רוצה.

קרדיטים:

מילים: האחים בלומשטיין, יהודה פינסקר

הפקה: יהודה פינסקר

מפיק בפועל: מנדי פורטנוי

ניצוח מקהלה: מאיר גרין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר