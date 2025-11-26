כיכר השבת
'תודה לך השם' מציגים:

חיים גורי בביצוע חדש ומרגש: "מבורך"

הזמר חיים גורי בסינגל מבית היוצר של 'תודה לך השם' חידוש לשירו של יאיר לוי - "BLESSED". ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר (סינגלים וקליפים)

(צילום: בנימין בבאיוף)

אברהם היה הראשון שענה לקריאה של ה', באמונה שלמה, ויצא אל הבלתי־נודע עם לב מלא ביטחון. ה' הבטיח לו: "ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה"

השיר הזה עוסק בהבטחה זו של השם. הוא מזכיר לנו שכאשר אנחנו מתחברים לדרך של אברהם, אמונה וחסד, אנחנו נוגעים באותו שפע ברכה שה' הביא לעולם דרכו.

כששמענו לראשונה את השיר של יאיר לוי, ידענו מיד שאנו רוצים להעביר את המסר שלו בדרך שלנו. היה בו משהו טהור וחזק, משהו שרצינו שאנשים יחושו. ומי מתאים לחשוף את העומק הזה יותר מהנשמה והרגש של הזמר חיים גורי, שהקול שלו נותן לשיר חיים חדשים.

קרדיטים:

ביצוע במקור: יאיר לוי

מילים ולחן: יאיר לוי, מייקל פארן, טוני ווד

הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר

