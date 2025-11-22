חיים ישראל בבלדה חדשה ומרגשת: "אבא"

חיים ישראל מוציא סינגל חדש בשם 'אבא' - בלדה חורפית מרגשת ונוגעת ללב, העוסקת בקשר העמוק והבלתי אמצעי בין האדם לבוראו. את השיר כתב מוטי דרעי שגם הלחין יחד עם אביחי הדר, ההפקה המוזיקלית של יעקב למאי והביצוע המיוחד של חיים נותן משמעות נוספת למילים. "תמיד תשלח לי קרן אור, שאדע לאן לחזור, כי רק אתה תשמור אותי שפוי בעולם המדומיין".

חיים ישראל מספר: "זה לא קורה לי בכל שיר, אבל הפעם מיד כשראיתי את המילים הרגשתי חיבור עמוק לשיר. מי מאיתנו לא מתמודד עם קשיים ואתגרים? הידיעה שיש לנו תמיד מקום חם לחזור אליו, נוסכת בנו אמונה תמימה באבא שבשמיים."

את השיר יבצע חיים בבכורה בסבב הופעות חורף ברחבי הארץ, יחד עם מיטב הקלאסיקות והלהיטים מכל הזמנים.

קרדיטים:

מילים: מוטי דרעי

לחן: מוטי דרעי אביחי הדר

עיבוד והפקה מוזיקלית: יעקב למאי

מילים:

אבא תן לי יד זה אני הילד

גם אם טיפה גדלתי התרחקתי

תמיד תהיה לי מלך

בתוכי יש יצרים יש בעד יש נגד

גם אם אותך שכחתי כשנפלתי

תראה לי את הדרך

תמיד תשלח לי קרן אור

שאדע לאן לחזור

כי רק אתה

תשמור אותי שפוי בעולם המדומיין

אבא אין לי כלום אני כלום בלעדייך

כל יום מתקרב קצת אליך

כי מי אני שאתה לא כאן איתי

סתם אדם בעולם הדמיוני

בגלל זה אני בא בכל בוקר

קונה לי כמה רגעים של אושר

להתחיל את היום אצלך

לדבר על הכל רק איתך

אבא תן לי יד, זה אני הילד

אבא די עייפתי מכל המלחמות

תגיד לי מה יהיה עם כל הניסיונות

תן לי ת'מילים הנכונות

שיעלו אליך כל התפילות

בבקשה תשמור עלינו פשוטים

תודה לך כל יום על אלף ניסים

וגם לפעמים שהכל הולך קשה

על הטוב ועל הרע אני מודה