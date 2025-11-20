הזמר והיוצר בסינגל קליפ חדש: "אף אחד לא ישמע"

אפי שיינר הוא יוצר ישראלי בולט שמביא איתו גישה רעננה לפופ המקומי – שילוב של רגש וכנות עם סאונד בינלאומי וחותמת אישית שקל לזהות. היצירה שלו נעה בין עומק רגשי לאנרגיה מודרנית, מה שממקם אותו כאחד הקולות המעניינים שצומחים כאן.

את ההשראה ל’אף אחד לא ישמע’ הוא מצא בתוך סיפורים ששמע מאחותו וגיסו, ששימשו כשליחי חב"ד בנפאל ושם פגשו אנשים שבאו למסע חיפוש בקצה העולם. המסעות, החיפושים, והתחושה שאנשים בורחים כדי למצוא קצה של אמת — כל אלה חלחלו אל תוך השיר ויצרו ממנו יצירה אישית ומרגשת.

אפי מגלה שכבר בקרוב יוצא סינגל נוסף, ומרמז בעדינות שזו רק ההתחלה של משהו גדול שמתבשל.

קרדיטים:

מילים ולחן: אפי שיינר, איתי דוד

הפקה מוזיקלית: אפי שיינר

מילים:

שלט עם שם מוזר

זו עיר או אולי זה כפר

איך בדיוק הגעת עד הלום

האם זו מציאות או חלום

משביל עפר אל שממה

כל דרך היא ללא מוצא

אולי זה סוף אולי זו התחלה

ואתה נופל ונופל מנסה וגדל

החיים ממשיכים ואתה עוד חושב לאן

בין שדות ובין הרים

מחפש את השברים שלך

למה זה כל כך משנה לך

לילות קרים

שואל ת'ציפורים למה

אף אחד לא יבין אף אחד לא ישמע

יום רודף עוד יום

עדיין באותו המקום

נוף לים גיטרה מנגנת

חולפים הימים

זה בטח קשה

למצוא את האמת הזאת בחושך כזה

ואתה נופל ונופל מנסה וגדל

החיים ממשיכים ואתה עוד חושב לאן

בין שדות ובין הרים

מחפש את השברים שלך

למה זה כל כך משנה לך

לילות קרים

שואל תציפורים למה

אף אחד לא יבין אף אחד לא ישמע