מאיר ישראל מארח את אחיו דניאל לסינגל חדש: "ואולי"

"ואולי" זהו שיר שנכתב מדם ליבו של הזמר והיוצר מאיר ישראל, מתוך אלבום חדש שבדרך.

מאיר ישראל: "דניאל אחי הוא מפקד בגדוד נצח יהודה, דניאל נלחם לצד חייליו ברצועת עזה. באחת מהיציאות שלו הוא יצא סופ"ש הביתה לאחר כחודש לחימה ברצועה. בתקופה זו הוא איבד מספר חיילים ואת הסגן שלו סרן ישראל יודקין הי"ד.באותה שבת אני ודניאל ישבנו אצל ההורים ואני רואה את העצב העצום בעיניים שלו, בשתיקה, רק בעיניים ומצד שני הרגשתי את העוצמה והרצון להמשיך להלחם בכל הכוח".

מאיר ישראל בעצמו שירת באותו הגדוד ואף לאחרונה סיים סבב מילואים ארוך בג'נין. מאיר בחר לצרף את אחיו דניאל לשיר איתו בקול הבוקע מהלב וחותך את השמיים.

השיר הזה מוקדש לעם ישראל, לחיילים ולמפקדים.

זהו שיר של תקווה של שני לוחמים עם אש בעיניים. כאב ואובדן לצד תקווה ורוח, ממש כמו שאנחנו –עם ישראל!

קרדיטים:

מילים ולחן: מאיר ישראל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי טל

מילים:

ואולי

זוֹכֵר שֶׁנִּפְגַּשְׁנוּ בַּבַּיִת

סִפַּרְתָּ הַכֹּל בִּשְׁתִיקָה

מַבָּט מְהֻרְהָר בָּעֵינַיִם

כְּמוֹ מְגַלֶּה אֶת מָה שֶׁקָּרָה

לֹא יָשַׁנְתִּי אוּלַי כְּבָר שְׁבוּעַייִם

הַלֵּב מְפֻצָּץ דְּאָגָה

כּוֹכָבִים מְאִירִים בַּשָּׁמַיִם

בְּלִי תַּפְאוּרָה תַּעֲשֶׂה לִי טוֹבָה

אֶחָד שֶׁלֹּא שׁוֹכֵחַ

אֶחָד שֶׁרַק מַקְשִׁיב

כָּל יוֹם אִתְּךָ לָנֶצַח

לֶאֱהֹב זֶה גַּם מַכְאִיב

וְאוּלַי נִפָּגֵשׁ עוֹד שָׁבוּעַ

וְאוּלַי אַף פַּעַם בַּחַיִּים

אֲנִי בְּעַצְמִי לֹא יוֹדֵעַ

לֵב מָלֵא גַּעְגּוּעִים

מַדְלִיק תָּרָדְיוֹ שׁוֹמֵעַ

עוֹד כּוֹכָב שֶׁנָּפַל בַּשְּׁקִיעָה

הַלְּוַאי וְהָיִיתִי יוֹדֵעַ

לְרַפֵּא אֶת מָה שֶׁקָּרָה

הַשָּׁמַיִם קְרוּעִים בֵּינְתַיִים

קְרָבוֹת שֶׁל עַם בְּצָרָה

כְּמוֹ מְשֻׁגָּע לֹא רוֹאֶה בָּעֵינַייִם

עוֹד סִיגַרְיָה בַּמַּאֲפֵרָה

אֶחָד שֶׁלֹּא שׁוֹכֵחַ

אֶחָד שֶׁרַק מַקְשִׁיב

כָּל יוֹם אִתְּךָ לָנֶצַח

לֶאֱהֹב זֶה גַּם מַכְאִיב

וְאוּלַי נִפָּגֵשׁ עוֹד שָׁבוּעַ

וְאוּלַי אַף פַּעַם בַּחַיִּים

אֲנִי בְּעַצְמִי לֹא יוֹדֵעַ

לֵב מָלֵא גַּעְגּוּעִים

וְאוּלַי נִפָּגֵשׁ עוֹד שָׁבוּעַ

וְאוּלַי אַף פַּעַם בַּחַיִּים

אֲנִי בְּעַצְמִי לֹא יוֹדֵעַ

לֵב מָלֵא גַּעְגּוּעִים