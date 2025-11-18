לאחר שלושה פרקים מרגשים ביידיש ובאנגלית, יוסי פריד סוגר מעגל עם הפרק הרביעי והאחרון בסדרת “Never Too Late” – גרסה עברית עוצמתית ומלאת רגש, בה הוא מארח את הזמר שלמה הלשטוק. זהו סיום טבעי לסדרה שנולדה מתוך תקופה אישית קשה, כשהמסר הפשוט אך העמוק “אף פעם לא מאוחר” הפך לנקודת אור עבורו ועבור אלפים שהתחברו לשיר.

הביצוע בעברית מעניק לשיר מימד חדש ונוגע ללב, כשהלשטוק ופריד מגישים יחד חוויה מוסיקלית של אמונה, תקווה והתחדשות. המילים הפשוטות מקבלות משמעות חדשה כשהן נאמרות בשפת האם, והרגש שבקול יוצר תחושת סיום מעוררת השראה – לא כסוף של מסע, אלא כהתחלה חדשה. כך ננעלת סדרת “Never Too Late” – מיזם מוסיקלי שחוצה שפות, לבבות וגבולות, ומשאיר אחריו מסר נצחי: תמיד יש דרך להתחיל מחדש.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי פריד

מילים ראפ: שלמה הלשטוק

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרולי ברונכר

מילים:

באמת שאני משתדל

לעשות הכי טוב שאפשר

הקושי הולך וגדל

ועדיין אנ׳לא מאושר

חברים אומרים תמשיך ליצור אתה מה זה מוכשר

אבל לי זה מרגיש שכבר מאוחר כבר מאוחר…

קיוויתי ניסיתי רציתי

עשיתי הרבה טעויות

מאז שזוכר את עצמי הייתי זה שעושה בעיות

תמיד חלמתי גבוה

לא עמדתי בציפיות

הלוואי שאזכה לחצי ממה ששאפתי להיות

אז יוצא לשדה בוכה מתוודה לאבא שבשמיים

תן לי כוחות לתפוס את עצמי בשתי הידיים

להאמין שאני יכול עזור לי להתחיל מחדש

למצוא את האיזון למצוא כיוון בתוך הרעש

אני מאמין שמה שהיה הכל לטובה הכל מאיתו

אף פעם לא מאוחר וכל דבר יבוא בעיתו

כל עוד הנר דולק עדיין אפשר לתקן

העתיד נמצא בפתח מחכה שתגיד לו כן

—-

אז גם אם נראה שהמצב תקוע ואין לך לאן לפנות

‏תדע שברגע אחד הכל יכול להשתנות

‏רק תחזיק בכל הכוח אל תישבר

‏תתחיל היום מחדש ותראה איך הכל יסתדר