אברהם יצחק רוזנצווייג בביצוע לייב מרגש לזכר המלחין: "ממקומך"

ר' בן ציון שנקר שבי"ט חשון האחרון ציינו 10 שנים לפטירתו, היה אחד מגדולי המלחינים בדורנו. הוא הלחין כ-600 לחנים(!) ביניהם נכסי צאן ברזל בשולחן השבת כמו 'אשת חיל' הלחן המפורסם ו'מזמור לדוד' שהפך למנגינה הרשמית בסעודה שלישית בעולם הישיבות ומחוץ לו.

את המנגינה של 'ממקומך', הלחין שנקר בשילוב עם ניגון עם יפני כבר בשנת 1999 ולאחר שנים שידך לה את המילים של 'ממקומך'. אמנם, השיר לא קיבל הכרה רצינית עד פטירתו של ר' בן ציון, אולם מיד לאחר מכן, זכה השיר לתפוצה רחבה בעולם הישיבות, החזנות והחופות.

במופע לציון 31 שנים לפטירת הרב שלמה קרליבך זצ"ל, שהיה בן גילו של ר' בן ציון שנקר, החליטו המארגנים, מאחר ויום פטירת ר' בן ציון היה יום אחרי המופע, לבצע גם את השיר 'ממקומך' בלחנו של שנקר.

אברהם יצחק נבחר לבצע את השיר ביחד עם להקת להבה שליוותה את האירוע ובניהולו המוסיקלי של אביה גרינברג. "זו זכות גדולה עבורנו לבצע את השיר הזה בחופות לפני שבירת הכוס ואחד הקטעים המרגשים בחתונה", אומר אברהם יצחק, "קיבלנו הזדמנות לשיר את השיר המיוחד הזה עם עוד 2800 אנשים! זו עוצמה אחרת..."

הקהל שר והצטרף בהתרגשות לשיר שכולו תפילה למלכות ה' בציון. "אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את הלב והרמקולים ולשיר איתנו!".