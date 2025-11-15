כיכר השבת

אברהם יצחק רוזנצווייג בביצוע לייב מרגש לזכר המלחין: "ממקומך"

הזמר אברהם יצחק רוזנצוויג מלווה בתזמורת להבה בניצוחו של אביה גרינברג מבצע בלייב בבנייני האומה את שירו של המלחין החסידי האגדי ר' בן ציון שנקר ז"ל (סינגלים וקליפים)

ר' בן ציון שנקר שבי"ט חשון האחרון ציינו 10 שנים לפטירתו, היה אחד מגדולי המלחינים בדורנו. הוא הלחין כ-600 לחנים(!) ביניהם נכסי צאן ברזל בשולחן השבת כמו 'אשת חיל' הלחן המפורסם ו'מזמור לדוד' שהפך למנגינה הרשמית בסעודה שלישית בעולם הישיבות ומחוץ לו.

את המנגינה של 'ממקומך', הלחין שנקר בשילוב עם ניגון עם יפני כבר בשנת 1999 ולאחר שנים שידך לה את המילים של 'ממקומך'. אמנם, השיר לא קיבל הכרה רצינית עד פטירתו של ר' בן ציון, אולם מיד לאחר מכן, זכה השיר לתפוצה רחבה בעולם הישיבות, החזנות והחופות.

במופע לציון 31 שנים לפטירת הרב שלמה קרליבך זצ"ל, שהיה בן גילו של ר' בן ציון שנקר, החליטו המארגנים, מאחר ויום פטירת ר' בן ציון היה יום אחרי המופע, לבצע גם את השיר 'ממקומך' בלחנו של שנקר.

אברהם יצחק נבחר לבצע את השיר ביחד עם להקת להבה שליוותה את האירוע ובניהולו המוסיקלי של אביה גרינברג. "זו זכות גדולה עבורנו לבצע את השיר הזה בחופות לפני שבירת הכוס ואחד הקטעים המרגשים בחתונה", אומר אברהם יצחק, "קיבלנו הזדמנות לשיר את השיר המיוחד הזה עם עוד 2800 אנשים! זו עוצמה אחרת..."

הקהל שר והצטרף בהתרגשות לשיר שכולו תפילה למלכות ה' בציון. "אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את הלב והרמקולים ולשיר איתנו!".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר