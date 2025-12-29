יעקב שוואקי בפרויקט מוזיקלי ענק לכבוד שבת

הזמר החסידי האהוב יעקב שוואקי משיק פרויקט מוזיקלי חדש בשם: The Music of Shabbos (מוזיקת השבת). הפרויקט כולל אלבום מוזיקלי מורחב בעל 10 מחרוזות ומעל למאה שירי שבת, ויחד איתו יצא ספר ייחודי עם פירושים, מדרשים, סיפורים והרקע מאחורי זמירות השבת, בעריכתו של הסופר ישראל בסר ובשיתוף פעולה עם חברת ארטסקרול העולמית.

לאלבום חברו יחד כל גדולי המעבדים במוזיקה החסידית כמו מונה רוזנבלום, משה לאופר, ר׳ סוקי ברי, ישראל לאם, יואלי דיקמן ועוד כשעל ההפקה כולה חתומים יעקב שוואקי ודני גרוס. כאמור, האלבום כולל 10 מחרוזות ולמעלה ממאה שירים בסה״כ מכל הסגנונות: חסידי, ליטאי ומזרחי, שירים ישנים לצד להיטים עדכניים, ניגונים מסורתיים לזמירות שבת ושירים מקוריים. מסע מוזיקלי אמיתי מניגוני ערב שבת ועד להבדלה.

האזינו לשיר 'פרוק ית ענך' של חסידות מודז'יץ מתוך הפרויקט.