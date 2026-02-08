אפי שיינר בסינגל קליפ חדש: "רץ קדימה"

כיכר השבת

המפיק והיוצר אפי שיינר בסינגל נוסף מתוך הפרויקט האישי שלו. שיינר כרגיל כותב, מלחין וגם אחראי לעיבוד ולהפקה המוזיקלית (סינגלים וקליפים)

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר

היו זמנים הייתי קצת שונה מאחרים

ילד בן חמש אבל עם ראש בעננים

ובלילות הייתי מספר לך בשקט

איך שאהיה בין כל הכוכבים

הבטחתי לעצמי שיום יבוא וזה יקרה

אלך עם האמת שלי וכלום לא משנה

אין ממה להתבייש גם מים יהפכו לאש

אנלא מתייאש אנלא מתייאש

רץ קדימה מזיז את כל הרעשים הצידה

יהיה מה שיהיה אני לא מוותר

הלב שלי כבר לא פגיע

נופל אבל בסוף אני מגיע

ואז הגיע התיכון פתאום הכל אחרת

למדתי להקשיב גם בכאילו

כולם שיחקו בחוץ אני כותב על המחברת

שירים שיום אחד כולם ישירו

אף פעם לא לימדו אותי להתייאש

ילד משוגע לא מצליח להשיג אבל הוא מתעקש

זמן לא מחכה שוב פעם מנסה אין ממה להתבייש גם מים יהפכו לאש אנ'לא מתייאש אנ'לא מתייאש

רץ קדימה מזיז את כל הרעשים הצידה

יהיה מה שיהיה אני לא מוותר

הלב שלי כבר לא פגיע

נופל אבל בסוף אני מגיע

