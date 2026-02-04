כיכר השבת

אבי אילסון ואהרל'ה סמט בדואט מרקיד: ״המלמד תורה״

לקראת שבת מתן תורה, הזמרים אבי אילסון ואהרל'ה סמט משחררים דואט חדש וסוחף בשם ״המלמד תורה״ יחד עם מקהלת נגינה. העיבוד המוזיקלי של האחים מוישי ושרוליק מנדלסון (סינגלים וקליפים)

לקראת שבת מתן תורה, הזמרים אבי אילסון ואהרל'ה סמט משחררים דואט חדש וסוחף בשם ״המלמד תורה״ יחד עם מקהלת נגינה, חיבור מיוחד בין שמחה מוזיקלית עמוקה לתוכן רוחני מרגש.

הלחן מבוסס על יצירה של חסיד קרלין ר׳ ישראל יודא קולא הי״ד שנהרג על קידוש השם, המילים לקוחות מהמקורות – ושולבו בלחן ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שילוב אש שלהבת המעניק לשיר עוצמה פנימית על הקשר בין עם ישראל לבורא עולם, וחיבור לשורש ולמסורת.

״המלמד תורה״ הוא שיר אוניברסלי המצליח לגעת בליבו של כל יהודי ויהודי, להודות ולברך לאלוקי ישראל על הזכות העצומה 'אשר בחר בנו' מכל העמים. אין ספק כי החיבור העוצמתי בין המילים ללחן, נותנים פרשנות חדשה בכל בוקר בעת אמירת ברכות התורה, כמו כן בשעת הברכה בעלייה לתורה.

קרדיטים:

לחן: ר' ישראל יודא קולא הי"ד

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי ושרוליק מנדלסון

