חיים שלמה מאיעס בביצוע מרגש ומחזק: "ניצחונות קטנים"

הזמר והיוצר חיים שלמה מאיעס בגרסה מחודשת משלו לשירו של נתן גושן - "ניצחונות קטנים" בו הוא משלב גם את הרב פנגר. העיבוד של יאיר מייזליש (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר חיים שלמה מאיעס מגיש ביצוע עוצמתי ומרגש לשיר "ניצחונות קטנים" של נתן גושן.

זהו שיר שנגע בלבו של מאיעס, העניק לו כוח וחיזוק אישי, ומתוך התחושה הזו בחר שלא להשאיר את החוויה לעצמו אלא להעביר אותה הלאה.

מאיעס החליט להקליט את השיר בקולו, מתוך רצון שגם אחרים ימצאו בו עידוד, תקווה ואור. הביצוע משלב רגש עמוק עם עוצמה פנימית, ומקבל עומק נוסף בזכות קולו ודבריו של המרצה ומזכה הרבים הרב יצחק פנגר.

בדור שזקוק לחיזוק אמיתי, לפעמים שיר אחד, כן ופשוט, מצליח לגעת בנקודה המדויקת ולהעניק כוחות מחודשים לכל מי שמאזין.

קרדיטים:

מילים ולחן: נתן גושן

עיבוד וההפקה מוזיקלית: יאיר מייזליש

